«Keine leichte Situation» Dominic Stricker fällt mit Innenbandriss im Knie aus

SDA

16.10.2025 - 08:26

Dominic Stricker fällt für mindestens zwei Monate aus.
Dominic Stricker fällt für mindestens zwei Monate aus.
Keystone

Dominic Stricker hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Wie sein Management mitteilt, muss der 23-jährige Berner rund zwei Monate aussetzen.

Keystone-SDA

16.10.2025, 08:26

16.10.2025, 08:48

Die Verletzung geschah am vergangenen Freitagabend im Viertelfinal des Challenger-Turniers im französischen Roanne. Stricker musste nach einem Sturz aufgeben und konnte seine Viertelfinalpartie gegen den Kroaten Matej Dodig nicht zu Ende spielen.

Verläuft der Heilungsprozess nach Plan, fällt Stricker für zwei Monate aus. «Natürlich ist es keine leichte Situation für mich, vor allem, weil es sportlich gerade wieder aufwärts ging. Aber so ist Spitzensport», wird der Tennisspieler zitiert. Er werde das beste aus der Situation machen und weiterkämpfen. Behandelt wird der Innenbandriss konservativ.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Titelsammler, Weltmeister, Olympiasiegerinnen. Sechs Athletinnen und Athleten, die viel zu früh zurücktraten.

23.03.2022

