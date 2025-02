Dominic Stricker reagiert auf Gerüchte um möglichen Rücktritt

Dominic Stricker hat nach eigenen Aussagen einen «extrem schwierigen» Start in die Saison. KEYSTONE

Erwägt Dominic Stricker einen Rücktritt aus dem Profi-Tennis? Diese Frage hallt nach einem Medienbericht durch die Schweiz. Nun hat sich Stricker in den sozialen Medien zu den Gerüchten geäussert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch standen folgende Zeilen in der « NZZ »: «Spätestens Ende Jahr, sagte Stricker, wolle er das Racket endgültig aus der Hand legen.»

Am Donnerstagabend reagiert Stricker auf die Rücktritts-Gerüchte. Er sei extrem davon überrascht gewesen, was er zuletzt in den Medien gelesen haben.

Stricker befindet sich inmitten einer Umstrukturierung. Sein Trainer Dieter Kindlmann hat die Kündigung eingereicht, auch im Management gab es einen Wechsel. Mehr anzeigen

Dominic Stricker befindet sich in einem sportlichen Tief. Am Dienstag verlor er in Lugano auch sein sechstes Spiel in der Saison. Ein Tag darauf schreibt die «NZZ» über einen möglichen Rücktritt. Konkreter Wortlaut: «Vor wenigen Wochen sprach er offen davon, seine Karriere zu beenden. Spätestens Ende Jahr, sagte Stricker, wolle er das Racket endgültig aus der Hand legen.»

Was ist an den Rücktritts-Gerüchten dran? Wohl wenig. «Ich war extrem überrascht, was ich in den letzten Stunden und Tagen in den Medien gelesen habe», sagt Stricker am Donnerstagabend in einer Instagram-Story. Es stimme, dass er «einen extrem schwierigen Start in die Saison» hatte. Er und sein Team seien aber daran, Lösungen und einen neuen Weg zu suchen.

Trainer hat gekündigt – gemeinsame Zukunft offen

Stricker bestätigt den Fakt, dass sein Trainer Dieter Kindlmann die Kündigung einreichte. Das Verhältnis sei nach wie vor «super» und es sei unklar, wie es zwischen Stricker und Kindlmann weitergehe. «Alle Türen stehen noch offen.»

Auch in puncto Management gibt es Veränderungen. Strickers Vater hatte diesen Posten bisher inne. Dem ist nicht mehr so, man habe bereits jemand neues gefunden. Um wen es sich dabei handelt, geht Stricker nicht ein.

Erst Trimbach, dann Aufbaublock

Für Stricker geht es am kommenden Montag beim Trimbach Open weiter. Dann folgt «ein Aufbaublock, um mir Zeit zu nehmen, die ganzen Entscheidungen nicht zu schnell zu treffen».

Videos aus dem Ressort

Hier singt sich Stricker heiss für den Matchgewinn In der Pause zum entscheidenden Game gegen Stefanos Tsitsipas singt Dominic Stricker inbrünstig zu Whitney Houston. 31.08.2023