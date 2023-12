Dominic Thiem entkommt giftiger Schlange – «Das war eine wirklich gefährliche Situation»

Dominic Thiem kämpft sich in der Weltrangliste langsam wieder nach oben. Imago

Beim Tennisturnier von Brisbane kommt es zu einem merkwürdigen Zwischenfall. Eine giftige Schlange sorgt für einen Spielunterbruch bei einer Partie von Dominic Thiem.

Beim Qualifikationsspiel des Brisbane International sorgte eine Begegnung des ehemaligen US Open-Siegers Dominic Thiem mit einer der giftigsten Schlangen Australiens für Aufregung. Der ehemalige Weltranglistendritte lag in der ersten Runde des Qualifikationsspiels gegen den 20-jährigen Australier James McCabe zurück, als Zuschauer am Spielfeldrand die Schlange entdeckten.

Sicherheitspersonal eilte sofort herbei, doch der Schiedsrichter musste das Spiel unterbrechen, als die Schlange sich überraschend auf den Platz schlängelte. «Ich liebe Tiere, besonders exotische», sagte Thiem nach der Partie. «Aber man sagte mir, dass es eine sehr giftige Schlange war, und sie befand sich nahe bei den Ballkindern, also war es eine wirklich gefährliche Situation.»

Niederlage gerade noch abgewendet

«So etwas ist mir noch nie passiert und ist etwas, das ich definitiv nie vergessen werde.» Doch Thiem war auch nach dem Zwischenfall noch nicht aus der Gefahr, denn er musste drei Matchbälle abwehren, bevor er den zweiten Satz im Tiebreak gewann.

Der Österreicher sicherte sich schliesslich den entscheidenden Satz für einen 2:6, 7:6 und 6:4 Sieg. Thiem, derzeit auf Platz 98 der Weltrangliste nach mehreren Jahren mit einer problematischen Handgelenksverletzung, trifft in der letzten Qualifikationsrunde entweder auf den Italiener Giulio Zeppieri oder einen weiteren Australier, Omar Jasika.

Thiem erreichte 2020 das Finale der Australian Open, wo er den Champion Novak Djokovic in fünf Sätzen herausforderte, und gewann im selben Jahr die US Open.