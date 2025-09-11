  1. Privatkunden
«Sehr enttäuscht» Dopingkontrolleur geschubst: Hewitt wehrt sich gegen Sperre

dpa

11.9.2025 - 08:51

Lleyton Hewitt droht Sperre.
Lleyton Hewitt droht Sperre.
Imago

Australiens Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt hat sich ungebührlich gegenüber einem Dopingkontrolleur verhalten. Ein Schiedsgericht bestraft ihn dafür – doch der Ex-Profi akzeptiert seine Strafe nicht.

DPA

11.09.2025, 08:51

11.09.2025, 08:55

Australiens Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt will gegen seine Sperre als Folge einer Auseinandersetzung mit einem Dopingkontrolleur Berufung einlegen. Er sei «sehr enttäuscht» über die Entscheidung und den Ablauf des Prozesses, sagte der frühere Weltranglistenerste. Konkreter wolle er sich nicht zu dem Fall äussern, da er mit seinen Anwälten das Berufungsverfahren durchlaufen werde. 

Die International Tennis Integrity Agency (ITIA) hatte zuvor mitgeteilt, dass der 44-jährige Hewitt für zwei Wochen als Davis-Cup-Kapitän der australischen Tennis-Mannschaft gesperrt werde und ausserdem 30.000 Australische Dollar (knapp 17.000 Euro) Strafe zahlen müsse.

Ein Schubser aus Notwehr?

Hewitt hatte bei der Davis-Cup-Endrunde im vergangenen November in Malaga nach der Halbfinal-Niederlage gegen Italien einen 60 Jahre alten freiwilligen Helfer für Dopingkontrollen geschubst. Dies wurde als «beleidigendes Verhalten gegenüber einem Dopingkontrollbeamten» angeklagt.

Hewitt bestritt die Vorwürfe und berief sich auf Notwehr. Das Schiedsgericht kam jedoch nach Ansicht von Videobildern und der Anhörung von Zeugen zu dem Schluss, dass seine Aktion «nicht die Anforderungen an Notwehr erfüllen».

Allerdings wurde die Strafe durch den Richter vorerst ausgesetzt und für den Zeitraum vom 24. September bis 7. Oktober ausgesprochen. Damit kann Hewitt in der Qualifikationsrunde Australiens gegen Belgien am 12. und 13. September in Sydney sein Team als Kapitän betreuen.

Mehr Tennis

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert.

30.06.2025

Putin will's wissen
Diese Gewürze solltest du jetzt nicht mehr konsumieren
Vom Uniabbrecher zu Trumps Sprachrohr – das war Charlie Kirk
Swiss entlädt gesamtes Gepäck und schmeisst vier Passagiere raus
Polen schränkt Flugverkehr an seiner Ostgrenze ein +++ Neue Details zu russischer Drohne bekannt

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Der Abgang vom FC Zürich ist für Mirlind Kryeziu nicht wunschgemäss verlaufen. Der Verteidiger spricht offen über die grössten Schwierigkeiten seines ehemaligen Vereins und blickt in die Zukunft voraus.

10.09.2025

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

Kasper Hjulmand – Neuer Trainer bei Bayer Leverkusen vorgestellt

STORY: Am Mittwoch wurde bei Bayer Leverkusen der neue Trainer vorgestellt: Kasper Hjulmand ist Nachfolger des zuvor entlassenen Niederländers Erik ten Hag, der nach nur zwei Monaten im Amt gehen musste. Hjulmand war von 2020 bis 2024 dänischer Nationaltrainer: Kasper Hjulmand, Neuer Trainer Bayer Leverkusen: «Ich bin sehr anspruchsvoll. Ich verlange harte Disziplin. Bin anspruchsvoll auf und neben dem Platz. Ich sehe überall Optimierungsmöglichkeiten. Das verlange ich von mir selbst, von den Spielern und vom Trainerstab. Aber ich schreie niemanden an. Ich muss niemanden fertigmachen, um zu zeigen, dass ich eine starke Führungspersönlichkeit bin. Mir geht es darum, Dinge gemeinsam zu tun und die Menschen um mich herum zu stärken, damit sie sich stark fühlen und sie selbst sein können. Ich treffe jeden Tag Entscheidungen. Ich entscheide, was zu tun ist. Für manche ist das eine sanfte Art, Dinge zu tun. Für mich ist es genauso hart, wie ständig Leute anzuschreien. Ich bin einfach ich selbst.» Schon am Freitag steht Hjulmands erste grosse Aufgabe an:  Der schwach in die Saison gestartete Vizemeister Leverkusen empfängt am 3. Bundesligaspieltag Eintracht Frankfurt in der Bayarena.

10.09.2025

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Ab Dienstagabend flitzt der Puck in der Schweiz! Reto Suri freut sich auf die neue National-League-Saison und wagt bei blue Sport eine Prognose.

08.09.2025

