Jack Draper schaltet überraschend Carlos Alcaraz aus. Keystone

Jack Draper gegen Holger Rune heisst die überraschende Final-Paarung des ATP-1000-Turniers in Indian Wells. Draper bezwingt den Spanier Carlos Alcaraz, Rune Daniil Medwedew.

Keystone-SDA SDA

Der Brite Draper setzte sich gegen Alcaraz 6:1, 0:6, 6:4 durch und der Erfolgsserie des Spaniers beim hochdotierten Event in Kalifornien ein Ende. Der Weltranglisten-Dritte hatte in den beiden Vorjahren das Turnier gewonnen, jeweils nach einem Sieg im Final gegen Medwedew. Dank dem Coup gegen Alcaraz wird Draper, derzeit die Nummer 14, unabhängig vom Ausgang des Finals, in der Weltrangliste zum ersten Mal in die ersten zehn vorstossen.

Rune bezwang den Russen Medwedew 7:5, 6:4. Der Däne erreichte nach zuletzt sieben verlorenen Halbfinals zum vierten Mal den Final eines Turniers der Kategorie 1000. Einen der bisherigen drei Finals gewann er, nämlich vor zweieinhalb Jahren in Paris-Bercy gegen den Serben Novak Djokovic.