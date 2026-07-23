Die Schweizer Tennisprofis nutzen den Heimvorteil beim Challenger-Turnier in Zug. In den Viertelfinals stehen mit Marc-Andrea Hüsler, Dylan Dietrich und Dominic Stricker drei einheimische Spieler.

Bereits steht auch fest, dass mindestens ein Schweizer die Halbfinals vom Samstag erreicht. Marc-Andrea Hüsler (ATP 297), der am Zug Open sein letztes Turnier spielt, trifft am Freitag in einem Linkshänder-Duell auf Dominic Stricker (ATP 357). Der Berner gewann am Donnerstagabend gegen den Slowaken Norbert Gombos (ATP 366) 6:1, 6:3. Es war inklusive Qualifikation bereits sein vierter Sieg beim viertgrössten Turnier der Schweiz. Hüsler setzte sich in zwei Sätzen gegen den Argentinier Juan Torres (ATP 283) durch.

Ebenfalls durch die Qualifikation spielte sich Dylan Dietrich (ATP 556) bis in die Viertelfinals. Nach seinem überzeugenden Sieg gegen den Spanier Max Alcala Gurri (ATP 181) trifft der beste Spieler der amerikanischen Universitätsliga nun auf den als Nummer 8 gesetzten Franzosen Harold Mayot (ATP 211).