Stan Wawrinka kassierte beim ATP-1000-Event in Schanghai eine Dreisatz-Niederlage. Der Wildcard-Empfänger verliert gegen den Ungarn Fabian Marozsan 1:6, 6:4, 4:6.

Im zweiten Satz keimte aus Schweizer Sicht doch noch Hoffnung auf. Wawrinka legte zweimal mit einem Break vor und erzwang die Verlängerung. Marozsan, die Nummer 57 im Ranking, erholte sich vom Zwischentief und schaffte im dritten Umgang den Service-Durchbruch zum 2:1.

Der Ungarn ist derzeit in Form. Vergangene Woche erreichte er in Peking die Viertelfinals (Niederlage gegen Jannik Sinner). Und auch die Destination Schanghai behagt dem Osteuropäer. 2023 spielte er dort nach einem Sieg über Casper Ruud den Viertelfinal, sein bislang einziger an einem ATP-1000-Event.

Der 40-jährige Wawrinka (ATP 129) hatte zuletzt mit guten Resultaten an Challenger-Turnieren mit Final in Rennes und Halbfinal in Saint-Tropez überzeugt. Aber auf der ATP-Tour gelangen ihm 2025 nur zwei Erfolge: Ende März in Bukarest und Ende Juli in Umag. In Schanghai kam nun eine neunte Niederlage in einem ATP-Hauptfeld hinzu.