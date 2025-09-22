  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Laver Cup Dritter Sieg für die Weltauswahl

SDA

22.9.2025 - 06:04

Dritter Sieg für die Weltauswahl - Gallery
Dritter Sieg für die Weltauswahl - Gallery. Das Team Welt feiert den dritten Sieg gegen das Team Europa beim Laver Cup.

Das Team Welt feiert den dritten Sieg gegen das Team Europa beim Laver Cup.

Bild: Keystone

Dritter Sieg für die Weltauswahl - Gallery. Der Amerikaner Taylor Fritz sorgt im abschliessenden Einzel gegen den Deutschen Alexander Zverev für die Entscheidung.

Der Amerikaner Taylor Fritz sorgt im abschliessenden Einzel gegen den Deutschen Alexander Zverev für die Entscheidung.

Bild: Keystone

Dritter Sieg für die Weltauswahl - Gallery
Dritter Sieg für die Weltauswahl - Gallery. Das Team Welt feiert den dritten Sieg gegen das Team Europa beim Laver Cup.

Das Team Welt feiert den dritten Sieg gegen das Team Europa beim Laver Cup.

Bild: Keystone

Dritter Sieg für die Weltauswahl - Gallery. Der Amerikaner Taylor Fritz sorgt im abschliessenden Einzel gegen den Deutschen Alexander Zverev für die Entscheidung.

Der Amerikaner Taylor Fritz sorgt im abschliessenden Einzel gegen den Deutschen Alexander Zverev für die Entscheidung.

Bild: Keystone

Die Weltauswahl gewinnt zum dritten Mal den Laver Cup. Sie bezwingt das Team Europa in San Francisco 15:9.

Keystone-SDA

22.09.2025, 06:04

22.09.2025, 06:41

Die Hypothek für die vom Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz angeführte Equipe Europa wog nach der Schmach am Samstag, an dem alle vier Partien ohne Satzgewinn verloren gingen, zu schwer. Beim Zwischenstand von 3:9 wären in den vier Begegnungen am Sonntag, an dem ein Matchgewinn mit drei Punkten honoriert wird, mindestens drei Siege für die Wende nötig gewesen.

Alcaraz an der Seite des Norwegers Casper Ruud entschied zum Auftakt am Sonntag das Doppel gegen das amerikanische Duo Alex Michelsen/Reilly Opelka zwar für sich und hielt die Hoffnung aufrecht. Der Spanier fertigte auch den Argentinier Francisco Cerundolo deutlich in zwei Sätzen ab, reagierte so auf den Sieg des Australiers Alex de Minaur gegen den Tschechen Jakub Mensik – und bot Alexander Zverev im abschliessenden Einzel die Gelegenheit zum Ausgleich, womit eine zusätzliche Partie die Entscheidung hätte bringen müssen. Der Deutsche aber nutzte die Chance nicht; er zog gegen den Amerikaner Taylor Fritz, der tags zuvor auch Alcaraz keine Chance gelassen hatte, den Kürzeren.

Das Team Welt, bei dem Fritz' Landsmann Andre Agassi erstmals als Captain amtete, sicherte sich bei der von Roger Federer ins Leben gerufenen und vor acht Jahren erstmals ausgetragenen Show-Veranstaltung den dritten Sieg nach den Erfolgen vor drei und vor zwei Jahren.

Video aus dem Ressort Sport

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

Meistgelesen

Trump kapert Kirk-Trauerfeier für Attacke auf seine politischen Gegner
Trump droht Schweiz mit Pharmazöllen +++ Erika Kirk über Schützen: «Ich vergebe ihm»
Bizarrer Vermisstenfall fesselt Frankreich – jetzt beginnt der Prozess

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Getafe 3:0

Barcelona - Getafe 3:0

LALIGA | 5. Runde | Saison 25/26

21.09.2025

Schweizer Skipper Schneiter: «Die Stimmung war verrückt»

Schweizer Skipper Schneiter: «Die Stimmung war verrückt»

21.09.2025

Das sagt Deutschland-Skipper Heil nach dem SailGP-Sieg in Genf

Das sagt Deutschland-Skipper Heil nach dem SailGP-Sieg in Genf

21.09.2025

Barcelona - Getafe 3:0

Barcelona - Getafe 3:0

Schweizer Skipper Schneiter: «Die Stimmung war verrückt»

Schweizer Skipper Schneiter: «Die Stimmung war verrückt»

Das sagt Deutschland-Skipper Heil nach dem SailGP-Sieg in Genf

Das sagt Deutschland-Skipper Heil nach dem SailGP-Sieg in Genf

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Titelverteidigung geschafft. Italien gewinnt erneut den Billie Jean King Cup

Titelverteidigung geschafftItalien gewinnt erneut den Billie Jean King Cup

Laver Cup. 0:8 Sätze! Team Europa geht am Samstag unter

Laver Cup0:8 Sätze! Team Europa geht am Samstag unter

«Medizinische Gründe». Wawrinka gibt für Halbfinal in Saint-Tropez Forfait

«Medizinische Gründe»Wawrinka gibt für Halbfinal in Saint-Tropez Forfait