Das Team Welt feiert den dritten Sieg gegen das Team Europa beim Laver Cup. Bild: Keystone Der Amerikaner Taylor Fritz sorgt im abschliessenden Einzel gegen den Deutschen Alexander Zverev für die Entscheidung. Bild: Keystone

Die Weltauswahl gewinnt zum dritten Mal den Laver Cup. Sie bezwingt das Team Europa in San Francisco 15:9.

Die Hypothek für die vom Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz angeführte Equipe Europa wog nach der Schmach am Samstag, an dem alle vier Partien ohne Satzgewinn verloren gingen, zu schwer. Beim Zwischenstand von 3:9 wären in den vier Begegnungen am Sonntag, an dem ein Matchgewinn mit drei Punkten honoriert wird, mindestens drei Siege für die Wende nötig gewesen.

Alcaraz an der Seite des Norwegers Casper Ruud entschied zum Auftakt am Sonntag das Doppel gegen das amerikanische Duo Alex Michelsen/Reilly Opelka zwar für sich und hielt die Hoffnung aufrecht. Der Spanier fertigte auch den Argentinier Francisco Cerundolo deutlich in zwei Sätzen ab, reagierte so auf den Sieg des Australiers Alex de Minaur gegen den Tschechen Jakub Mensik – und bot Alexander Zverev im abschliessenden Einzel die Gelegenheit zum Ausgleich, womit eine zusätzliche Partie die Entscheidung hätte bringen müssen. Der Deutsche aber nutzte die Chance nicht; er zog gegen den Amerikaner Taylor Fritz, der tags zuvor auch Alcaraz keine Chance gelassen hatte, den Kürzeren.

Das Team Welt, bei dem Fritz' Landsmann Andre Agassi erstmals als Captain amtete, sicherte sich bei der von Roger Federer ins Leben gerufenen und vor acht Jahren erstmals ausgetragenen Show-Veranstaltung den dritten Sieg nach den Erfolgen vor drei und vor zwei Jahren.

