  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Final-Triumph gegen Fritz Dritter Turniersieg in Folge für Carlos Alcaraz

SDA

30.9.2025 - 12:58

In bestechender Form: die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz.
In bestechender Form: die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz.
Bild: Keystone

Carlos Alcaraz gewinnt das ATP-500-Turnier in Tokio. Die Weltnummer 1 aus Spanien bezwingt im Final Taylor Fritz 6:4, 6:4 und feiert den dritten Turniersieg in Folge.

Keystone-SDA

30.09.2025, 12:58

30.09.2025, 13:08

Alcaraz zeigt sich momentan in bestechender Form und gewann 42 seiner letzten 43 Partien. Seit April stand der 22-Jährige bei sämtlichen Turnieren, die er bestritt, im Final. Einzig in Barcelona gegen Holger Rune und in Wimbledon gegen Jannik Sinner musste er als Verlierer vom Platz. In Tokio fuhr er seinen bereits achten Turniersieg in diesem Jahr ein, den 24. insgesamt in seiner Karriere.

Fritz, der beim kommenden Turnier in Schanghai ein möglicher Gegner von Stan Wawrinka in der 2. Runde ist, konnte Alcaraz nie wirklich in Bedrängnis bringen. Im ersten Umgang reichte dem Spanier ein Break zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang durchbrach er gleich zu Beginn den Service der Weltnummer 5. Mit dem Doppelbreak in der Tasche und dem Sieg vor Augen, liess Alcaraz den 27-jährigen Amerikaner nochmals an einem Comeback schnuppern. Schliesslich verwertete er seinen ersten Matchball nach 92 Minuten mit einem sehenswerten Stoppball und revanchierte sich bei Fritz für die Niederlage am Laver Cup.

Meistgelesen

Nach harscher Ansage von Günther Jauch muss Kandidatin die TV-Show verlassen
«Aktionäre fordern den Wegzug der UBS»
Pirmin Reichmuth fordert lebenslange Sperre für Kampfrichter
Labor verwechselt Proben – Frau in Basel unnötig operiert
Zürcher Kult-Diner schliesst nach 60 Jahren ab sofort

Videos aus dem Ressort

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Der FC Bayern vor Pflichtaufgabe in der Champions League

Der FC Bayern vor Pflichtaufgabe in der Champions League

STORY: Man sieht es in den Gesichtern während des Abschlusstrainings – die Stimmung ist gut bei den Spielern des FC Bayern. Die Münchner bereiten sich auf ihr Auswärtsspiel in der Champions League vor. Am Dienstag geht es gegen den Paphos FC – den Rekordmeister aus Zypern. Für den Meister aus Zypern wird es das erste Heimspiel in der Königsklasse. Für die Spieler rund um Rekordtorjäger Harry Kane, der am Wochenende sein 100. Tor für den FC Bayern erzielte, eine Pflichtaufgabe. Bisher läuft es gut für die Bayern. In die Champions League Saison sind sie mit einem 3:1-Heimsieg  gegen den FC Chelsea gestartet. Diesen Schwung wollen sie jetzt mitnehmen im Spiel gegen den Paphos FC. Anstoss ist am Dienstag um 21 Uhr.

30.09.2025

Team Europa gewinnt den Ryder Cup

Team Europa gewinnt den Ryder Cup

29.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

Der FC Bayern vor Pflichtaufgabe in der Champions League

Der FC Bayern vor Pflichtaufgabe in der Champions League

Team Europa gewinnt den Ryder Cup

Team Europa gewinnt den Ryder Cup

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach Satzführung. Belinda Bencic verpasst in Peking den Exploit gegen Coco Gauff

Nach SatzführungBelinda Bencic verpasst in Peking den Exploit gegen Coco Gauff

ATP/WTA Peking. Fünf verletzungsbedingte Aufgaben an einem Tag in Peking

ATP/WTA PekingFünf verletzungsbedingte Aufgaben an einem Tag in Peking

Jetzt wartet Coco Gauff. Belinda Bencic in Peking nach Satzrückstand weiter

Jetzt wartet Coco GauffBelinda Bencic in Peking nach Satzrückstand weiter