In bestechender Form: die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz. Bild: Keystone

Carlos Alcaraz gewinnt das ATP-500-Turnier in Tokio. Die Weltnummer 1 aus Spanien bezwingt im Final Taylor Fritz 6:4, 6:4 und feiert den dritten Turniersieg in Folge.

Keystone-SDA SDA

Alcaraz zeigt sich momentan in bestechender Form und gewann 42 seiner letzten 43 Partien. Seit April stand der 22-Jährige bei sämtlichen Turnieren, die er bestritt, im Final. Einzig in Barcelona gegen Holger Rune und in Wimbledon gegen Jannik Sinner musste er als Verlierer vom Platz. In Tokio fuhr er seinen bereits achten Turniersieg in diesem Jahr ein, den 24. insgesamt in seiner Karriere.

Fritz, der beim kommenden Turnier in Schanghai ein möglicher Gegner von Stan Wawrinka in der 2. Runde ist, konnte Alcaraz nie wirklich in Bedrängnis bringen. Im ersten Umgang reichte dem Spanier ein Break zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang durchbrach er gleich zu Beginn den Service der Weltnummer 5. Mit dem Doppelbreak in der Tasche und dem Sieg vor Augen, liess Alcaraz den 27-jährigen Amerikaner nochmals an einem Comeback schnuppern. Schliesslich verwertete er seinen ersten Matchball nach 92 Minuten mit einem sehenswerten Stoppball und revanchierte sich bei Fritz für die Niederlage am Laver Cup.