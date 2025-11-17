  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Anfang Januar Duo Wawrinka/Bencic vertritt die Schweiz am United Cup

SDA

17.11.2025 - 07:33

Belinda Bencic bestreitet an der Seite von Stan Wawrinka den United Cup in Australien.
Belinda Bencic bestreitet an der Seite von Stan Wawrinka den United Cup in Australien.
Keystone

Stan Wawrinka und Belinda Bencic vertreten die Schweiz beim United Cup Anfang Januar in Australien. Das Duo bekommt es in seiner Gruppe mit Italien und Frankreich zu tun.

Keystone-SDA

17.11.2025, 07:33

17.11.2025, 07:39

Der Wettkampf für gemischte Teams findet vom Freitag, 2. Januar, bis Sonntag, 11. Januar statt. Wawrinka (ATP 156) und Bencic (WTA 11) bestreiten ihre Gruppen-Partien in Perth. Zweiter Austragungsort ist Sydney.

Italien tritt mit dem aufstrebenden Flavio Cobolli (ATP 22) und Jasmine Paolini (WTA 8) an. Frankreichs Equipe bilden Arthur Rinderknech (ATP 29) und Loïs Boisson (WTA 36)

Meistgelesen

Wie sich Superreiche im Geheimen mit Behörden treffen
Die verborgene Gefahr der Schweizer Armut
Verwaiste Parkplätze – und doch wird hier abkassiert

Videos aus dem Ressort

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

16.11.2025

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

15.11.2025

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

15.11.2025

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

ATP Finals: Sinner verteidigt mit Sieg über Alcaraz den Titel

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Alcaraz in 2 Sätzen gebodigt. Sinner verteidigt den Titel bei den ATP Finals

Alcaraz in 2 Sätzen gebodigtSinner verteidigt den Titel bei den ATP Finals

Abstieg aus der Weltgruppe verhindert. Schweizerinnen bleiben dank Walterts Kraftakt erstklassig

Abstieg aus der Weltgruppe verhindertSchweizerinnen bleiben dank Walterts Kraftakt erstklassig

Nach Aus bei den ATP Finals. Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Nach Aus bei den ATP FinalsZverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»