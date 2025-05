Bittere Niederlage: Osaka bricht unter Tränen Pressekonferenz ab Nach dem bitteren Aus in der ersten Runde der French Open zeigte sich Naomi Osaka am Boden zerstört. Die ehemalige Weltranglistenerste erklärte unter Tränen, dass sie hasse, Menschen zu enttäuschen. 27.05.2025

Naomi Osaka muss sich nach der ersten Runde bereits wieder vom French Open verabschieden. An der Medienkonferenz versteckt sie ihre Enttäuschung nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Naomi Osaka verlässt die Medienkonferenz nach dem Erstrunden-Aus beim French Open kurzzeitig. Sie zeigt sich enttäuscht.

Während des Spiels muss sich Osaka ein Medical Timeout nehmen – wegen ihrer Fingernägel.

Sie verletzt sich beim Spielen am Finger und muss ihre Nägel daraufhin kürzen. Mehr anzeigen

Naomi Osaka (WTA 49) scheitert beim French Open in der ersten Runde an Paula Badosa (WTA 10). Die Japanerin spielt im Pariser Sand ganz in rosarot auf.

Ins farbliche Konzept der vierfachen Grand-Slam-Siegerin passen auch ihre Fingernägel. Doch so schön der Anschein der Nägel, so unpraktisch sind diese offenbar während des Spiels. Nachdem sich Osaka den ersten Satz holt, muss sie ein Medical Timeout nehmen. Der Grund: Sie hat sich mit ihren Nägeln selbst am Finger verletzt. Sie packt einen Clipper aus und kürzt sich ihre Nägel.

Die Nägel von Naomi Osaka sehen nur im ersten Satz so aus. Danach muss sie sich diese kürzen. IMAGO/Shutterstock

Mit dem Stutzen der Nägel geht auch ihre Leistungskurve hinunter. Osaka verliert die beiden darauffolgenden Sätze und das Spiel. Bei der anschliessenden Medienkonferenz kullern bei ihr die Tränen.

«Ich hasse es, Leute zu enttäuschen», sagt sie nach der Partie. Hierbei erwähnt sie ihren Coach Patrick Mouratoglou, der zuvor Serena Williams trainierte. «Also selbst bei Patrick habe ich das gerade gedacht … Er geht von der Zusammenarbeit mit der grössten Spielerin aller Zeiten über zu so was hier, und denkt sich: ‹What the f*** is this?› (in abgeschwächter Form auf Deutsch: Was ist das bitte für ein Unsinn?, d.Red.).»

Osaka entschuldigt sich für das Fluchen und hofft, dass sie keine Strafe dafür kriegt. Nach dieser Aussage holt sie tief Luft, lehnt mit ihrem Rücken an der Stuhllehne an und verlässt den Medienraum. Kurze Zeit später tritt sie wieder vor die Medien und beantwortet die Fragen der Journalisten.

Mehr Videos vom Tennis

Lässer Classics – mit Martina Hingis Illustre Gäste, spannende Geschichten, emotionale Momente. «Lässer Classics» zeigt die besten Talks aus den letzten zehn Jahren mit Claudia Lässer. In dieser Folge: Martina Hingis. 14.06.2024