Jil Teichmann erkämpfte sich den wichtigen Sieg gegen die routinierte Belgierin Wickmayer Keystone

Jil Teichmann gelingt beim WTA-250-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca der erste Sieg in einem Hauptfeld seit Ende Juli. Die 26-Jährige gewinnt gegen die Belgierin Yanina Wickmayer 6:4, 7:6 (8:6).

Wie sehr die letzten Wochen an ihrem Selbstvertrauen genagt haben, zeigte sich im zweiten Satz: Zuerst verspielte Teichmann einen 4:1-Vorsprung und dann im Tiebreak ein 4:0. Mit viel Kampfgeist sicherte sie sich doch noch den Zweisatz-Sieg, der ein kleiner Befreiungsschlag ist.

Weiter geht es für die in der Weltrangliste auf Rang 142 zurückgefallene Teichmann im Achtelfinal gegen die junge Kolumbianerin Emiliana Arango, die sie in den ersten zwei Begegnung deutlich geschlagen hat. Zuletzt überzeugte Arango aber mit dem Vorstoss in den Viertelfinal des WTA-1000-Turniers von Guadalajara.

sda