  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Final-Einzug in Tokio Belinda Bencic winkt der perfekte Saisonabschluss

SDA

25.10.2025 - 08:43

Geht konzentriert ans Werk: Belinda Bencic.
Geht konzentriert ans Werk: Belinda Bencic.
Keystone

Belinda Bencic steht im Final des WTA-500-Turniers in Tokio. Die Schweizerin gewinnt gegen die Amerikanerin Sofia Kenin, die Nummer 25 der Weltrangliste, 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Keystone-SDA

25.10.2025, 08:43

25.10.2025, 08:47

Im Endspiel trifft Belinda Bencic zum Saisonabschluss auf die Tschechin Linda Noskova. Die 20-Jährige, die im Ranking bereits auf Position 17 vorgestossen ist, erreichte den Final nach Absage der Top-Ten-Spielerin Jelena Rybakina kampflos.

Für die Ostschweizerin ist das Turnier in Japans Hauptstadt voraussichtlich der letzte Auftritt dieser Saison. Derzeit ist kein weiterer Start geplant. In ihrer ersten vollständigen Saison nach der Babypause feierte Belinda Bencic ihren grössten Erfolg mit dem Turniersieg in Abu Dhabi im Februar sowie dem Halbfinaleinzug in Wimbledon im Juli. Mit einem Platz unter den Top 15 des WTA-Rankings kann die 28-jährige Ostschweizerin schon jetzt auf ein insgesamt sehr gelungenes Comeback-Jahr zurückblicken.

Das könnte dich auch interessieren

Lässer Classics – mit Martina Hingis

Lässer Classics – mit Martina Hingis

Illustre Gäste, spannende Geschichten, emotionale Momente. «Lässer Classics» zeigt die besten Talks aus den letzten zehn Jahren mit Claudia Lässer. In dieser Folge: Martina Hingis.

14.06.2024

Meistgelesen

Österreicherin deklassiert im 1. Lauf die Konkurrenz – Lara Gut-Behrami in Lauerstellung
Auto kracht in Stein AG gegen Gebäude – 21-Jähriger schwer verletzt
Bonität der USA wegen der Regierungsführung herabgestuft

Videos aus dem Ressort

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.

24.10.2025

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

24.10.2025

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

24.10.2025

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Swiss Indoors. Bei «Rogers Turnier» unter einem guten Stern

Swiss IndoorsBei «Rogers Turnier» unter einem guten Stern

Kein Kanadier-Tag. Weitere Überraschungen an den Swiss Indoors

Kein Kanadier-TagWeitere Überraschungen an den Swiss Indoors

Letztes Ticket gelöst. Rybakina komplettiert Teilnehmerfeld bei den WTA Finals

Letztes Ticket gelöstRybakina komplettiert Teilnehmerfeld bei den WTA Finals