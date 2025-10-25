Geht konzentriert ans Werk: Belinda Bencic. Keystone

Belinda Bencic steht im Final des WTA-500-Turniers in Tokio. Die Schweizerin gewinnt gegen die Amerikanerin Sofia Kenin, die Nummer 25 der Weltrangliste, 7:6 (7:5), 3:6, 6:2.

Im Endspiel trifft Belinda Bencic zum Saisonabschluss auf die Tschechin Linda Noskova. Die 20-Jährige, die im Ranking bereits auf Position 17 vorgestossen ist, erreichte den Final nach Absage der Top-Ten-Spielerin Jelena Rybakina kampflos.

Für die Ostschweizerin ist das Turnier in Japans Hauptstadt voraussichtlich der letzte Auftritt dieser Saison. Derzeit ist kein weiterer Start geplant. In ihrer ersten vollständigen Saison nach der Babypause feierte Belinda Bencic ihren grössten Erfolg mit dem Turniersieg in Abu Dhabi im Februar sowie dem Halbfinaleinzug in Wimbledon im Juli. Mit einem Platz unter den Top 15 des WTA-Rankings kann die 28-jährige Ostschweizerin schon jetzt auf ein insgesamt sehr gelungenes Comeback-Jahr zurückblicken.

