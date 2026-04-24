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WTA Madrid Endstation 2. Runde für Simona Waltert

SDA

24.4.2026 - 16:03

Vor vier Jahren freute sich Simona Waltert in Lausanne über den Sieg gegen Danielle Collins (USA) – seit dieser Woche schlug Waltert keine Top-50-Spielerin mehr
Vor vier Jahren freute sich Simona Waltert in Lausanne über den Sieg gegen Danielle Collins (USA) – seit dieser Woche schlug Waltert keine Top-50-Spielerin mehr
Keystone

Die 25-jährige Schweizerin Simona Waltert scheidet am WTA-1000-Turnier von Madrid nach zwei Siegen in der Qualifikation und dem Startsieg im Hauptfeld in der 2. Runde aus. Waltert unterliegt der Lettin Jelena Ostapenko mit 2:6, 5:7.

Keystone-SDA

24.04.2026, 16:03

Waltert führte zwar in beiden Sätzen mit einem Break, verlor aber dennoch nach 98 Minuten gegen die French-Open-Siegerin von 2017. Simona Waltert hat vor vier Jahren zwei Top-50-Spielerinnen geschlagen. Seither verlor sie aber alle elf Duelle gegen Gegnerinnen aus den ersten 50 der Weltrangliste.

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