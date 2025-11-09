  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ATP Finals Erfolgreicher Auftakt für Carlos Alcaraz

SDA

9.11.2025 - 16:11

Ein Auftakt nach Mass: Carlos Alcaraz gewinnt zum Auftakt in zwei Sätzen
Ein Auftakt nach Mass: Carlos Alcaraz gewinnt zum Auftakt in zwei Sätzen
Keystone

Carlos Alcaraz feiert bei den ATP Finals in Turin einen Auftaktsieg. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien gewinnt gegen Alex De Minaur nach Startschwierigkeiten mit 7:6 (7:5), 6:2.

Keystone-SDA

09.11.2025, 16:11

Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil schliesslich zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball.

Der zweite Umgang war eine klare Sache für den 22-Jährigen, der auch das fünfte Duell mit dem Australier für sich entschied und – anders als im Vorjahr – erfolgreich ins Saisonendturnier der besten acht Spieler des Jahres startete. 2024 verlor Alcaraz die Auftaktpartie überraschend gegen Casper Ruud, was ihn schliesslich das Ticket für die Halbfinals kostete.

Meistgelesen

St.Gallen drückt, aber die Abwehr patzt – YB plötzlich wieder in Führung
Raketenalarm in Russland – Strom und Heizung fallen aus +++ Dramatisches Video zeigt Absturz eines russischen Helikopters
Migros legt im Preiskampf mit den Produzenten offenbar die Samthandschuhe ab

Videos aus dem Ressort

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

09.11.2025

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

09.11.2025

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

09.11.2025

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

Magnin: «Wir sind traurig, es ist bitter für uns»

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

Dos Santos: «Wir haben verdient gewonnen»

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

Daniliuc: «Wir hätten in der Startphase das Tor machen müssen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ältester Turniersieger. Djokovic feiert Triumph für die Geschichtsbücher und erklärt danach Forfait für die ATP Finals

Ältester TurniersiegerDjokovic feiert Triumph für die Geschichtsbücher und erklärt danach Forfait für die ATP Finals

Tennis. Rybakina gewinnt erstmals WTA Finals

TennisRybakina gewinnt erstmals WTA Finals

WTA Finals. Sabalenka folgt Rybakina in den Final

WTA FinalsSabalenka folgt Rybakina in den Final