Stan Wawrinka tritt weiter an Ort. Der 39-jährige Waadtländer scheidet auch beim ATP-500-Turnier in Peking in der 1. Runde aus.

Der dank einer Wildcard direkt ins Haupttableau aufgerückte Wawrinka unterlag dem Russen Roman Safiullin, gegen den er zuvor noch nie gespielt hatte, 3:6, 4:6.

Wawrinka, im Ranking mittlerweile auf Platz 234 abgerutscht, bezog bei seinem zwölften Turnier in diesem Jahr auf der Tour die achte Erstrunden-Niederlage. Über die 2. Runde kam er bisher noch nicht hinaus. Safiullin, die Nummer 69 der Welt, trat als Lucky Loser anstelle des Deutschen Jan-Lennard Struff an.

Mit der neuerlichen Niederlage verpasste Wawrinka die Möglichkeit, in der 2. Runde den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner herauszufordern.

