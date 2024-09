Stan Wawrinka muss das Challenger-Turnier in St. Tropez verletzungsbedingt absagen Keystone

Stan Wawrinka nimmt nicht am Challenger-Turnier in St. Tropez teil, das am Montag beginnt. Der Romand hat sich am vergangenen Samstag im Training eine Verletzung zugezogen, die den Start verhindert.

«Ich weiss nicht, wann ich wieder spielen kann», sagte Wawrinka in «Var Matin».

Der 39-Jährige ist in der Weltrangliste mangels Ergebnisse weit abgerutscht – nach seinem Erstrunden-Aus beim US Open auf Platz 235. In den letzten zwölf Monaten gewann der dreifache Grand-Slam-Sieger nicht zwei Spiele in Folge.

