Carlos Alcaraz holte sich nach der Aufgabe von Jannik Sinner den Titel in Cincinnati. dpa

Das mit Spannung erwartete Final von Cincinnati zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner endet verfrüht. Der Italiener muss im ersten Satz wegen Erschöpfung aufgeben.

Jannik Sinner zeigt beim ATP-Turnier in Cincinnati grosse körperliche Probleme. Alcaraz führte im Endspiel im US-Bundesstaat Ohio nach 22 Minuten mit 5:0, als der Weltranglistenerste aus Italien erschöpft aufgab. «Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Das muss ich akzeptieren», sagte Sinner nach der Partie.

Im Finale war Alcaraz seinem gesundheitlich angeschlagenen Gegner bei Temperaturen von über 30 Grad klar überlegen. Die Nummer zwei der Welt nahm Sinner gleich zweimal den Aufschlag ab, während der Italiener grosse Mühe hatte, mitzuhalten.

Nach 22 Minuten musste Sinner beim Stand von 0:5 aufgeben. «Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Pokale gewinnen möchte», erklärte der 22-jährige Alcaraz, der in eine TV-Kamera nach dem Spiel die Worte «Sorry, Jannik» schrieb.

So very sad to see 💔@carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT — ATP Tour (@atptour) August 18, 2025

Duell mit Bencic/Zverev in Gefahr

Damit ist eine Teilnahme des Italieners am Mixed-Wettbewerb bei den am Dienstag (Ortszeit) beginnenden US Open äusserst fraglich. Gemeinsam mit der tschechischen Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova soll er gegen Alexander Zverev und Belinda Bencic antreten.

Allerdings war auch Zverev zwei Tage zuvor bei seiner Halbfinal-Niederlage gegen Alcaraz körperlich am Limit und schleppte sich am Ende über den Platz.

