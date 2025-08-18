  1. Privatkunden
Erschöpfter Sinner gibt auf Alcaraz gewinnt in Cincinnati praktisch kampflos

dpa

18.8.2025 - 22:34

Carlos Alcaraz holte sich nach der Aufgabe von Jannik Sinner den Titel in Cincinnati.
Carlos Alcaraz holte sich nach der Aufgabe von Jannik Sinner den Titel in Cincinnati.
dpa

Das mit Spannung erwartete Final von Cincinnati zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner endet verfrüht. Der Italiener muss im ersten Satz wegen Erschöpfung aufgeben.

DPA

18.08.2025, 22:34

18.08.2025, 22:36

Jannik Sinner zeigt beim ATP-Turnier in Cincinnati grosse körperliche Probleme. Alcaraz führte im Endspiel im US-Bundesstaat Ohio nach 22 Minuten mit 5:0, als der Weltranglistenerste aus Italien erschöpft aufgab. «Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Das muss ich akzeptieren», sagte Sinner nach der Partie.

Im Finale war Alcaraz seinem gesundheitlich angeschlagenen Gegner bei Temperaturen von über 30 Grad klar überlegen. Die Nummer zwei der Welt nahm Sinner gleich zweimal den Aufschlag ab, während der Italiener grosse Mühe hatte, mitzuhalten.

Nach 22 Minuten musste Sinner beim Stand von 0:5 aufgeben. «Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Pokale gewinnen möchte», erklärte der 22-jährige Alcaraz, der in eine TV-Kamera nach dem Spiel die Worte «Sorry, Jannik» schrieb.

Duell mit Bencic/Zverev in Gefahr

Damit ist eine Teilnahme des Italieners am Mixed-Wettbewerb bei den am Dienstag (Ortszeit) beginnenden US Open äusserst fraglich. Gemeinsam mit der tschechischen Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova soll er gegen Alexander Zverev und Belinda Bencic antreten.

Allerdings war auch Zverev zwei Tage zuvor bei seiner Halbfinal-Niederlage gegen Alcaraz körperlich am Limit und schleppte sich am Ende über den Platz.

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Selenskyj übergibt Brief seiner Frau für Melania Trump +++ Trump: Waffenruhe im Ukraine-Krieg nicht notwendig
«Ich will auch so eine Bräune» – Trump irritiert Regierungschef mit überschwänglichem Lob
«Es ist nicht so schlimm, haltet es aus» – Angeklagte soll Opfer zu Treffen mit Freier gezwungen haben
Vandalen zerstören Gipfelkreuz und Madonna auf dem Basòdino
Passagier verliert 17'000 Dollar nach Hotline-Anruf

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Ein Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf musste aufgrund eines brennenden Triebwerks in Brindisi notlanden. Passagiere berichten von ihren erschreckenden Erlebnissen.

18.08.2025

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Im August 2022 verwüstete ein Monsun die Altstadt von Sanaa. Jahrhundertealte Häuser stürzten ein, Dutzende wurden beschädigt. Jetzt kämpfen Behörden und Anwohner darum, das UNESCO-Weltkulturerbe zu retten.

15.08.2025

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Täter bereits verurteilt. Schädel aus Mordserie nach 17 Jahren gefunden

Täter bereits verurteilt. Schädel aus Mordserie nach 17 Jahren gefunden

Royaler Umzug. Prinz William und Kate ziehen mit ihrer Familie um

Royaler Umzug. Prinz William und Kate ziehen mit ihrer Familie um

Kind aus dem Europa-Park gelockt. 31-Jähriger nach Missbrauchsfall gefasst – Auslieferung beschlossen

Kind aus dem Europa-Park gelockt. 31-Jähriger nach Missbrauchsfall gefasst – Auslieferung beschlossen