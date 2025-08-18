Erschöpfter Sinner gibt aufAlcaraz gewinnt in Cincinnati praktisch kampflos
dpa
18.8.2025 - 22:34
Das mit Spannung erwartete Final von Cincinnati zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner endet verfrüht. Der Italiener muss im ersten Satz wegen Erschöpfung aufgeben.
DPA
18.08.2025, 22:34
18.08.2025, 22:36
dpa
Jannik Sinner zeigt beim ATP-Turnier in Cincinnati grosse körperliche Probleme. Alcaraz führte im Endspiel im US-Bundesstaat Ohio nach 22 Minuten mit 5:0, als der Weltranglistenerste aus Italien erschöpft aufgab. «Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Das muss ich akzeptieren», sagte Sinner nach der Partie.
Im Finale war Alcaraz seinem gesundheitlich angeschlagenen Gegner bei Temperaturen von über 30 Grad klar überlegen. Die Nummer zwei der Welt nahm Sinner gleich zweimal den Aufschlag ab, während der Italiener grosse Mühe hatte, mitzuhalten.
Nach 22 Minuten musste Sinner beim Stand von 0:5 aufgeben. «Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Pokale gewinnen möchte», erklärte der 22-jährige Alcaraz, der in eine TV-Kamera nach dem Spiel die Worte «Sorry, Jannik» schrieb.
Damit ist eine Teilnahme des Italieners am Mixed-Wettbewerb bei den am Dienstag (Ortszeit) beginnenden US Open äusserst fraglich. Gemeinsam mit der tschechischen Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova soll er gegen Alexander Zverev und Belinda Bencic antreten.
Allerdings war auch Zverev zwei Tage zuvor bei seiner Halbfinal-Niederlage gegen Alcaraz körperlich am Limit und schleppte sich am Ende über den Platz.
Das könnte dich auch interessieren
Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen
Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.
18.08.2025
Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden
Ein Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf musste aufgrund eines brennenden Triebwerks in Brindisi notlanden. Passagiere berichten von ihren erschreckenden Erlebnissen.
18.08.2025
Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt
Im August 2022 verwüstete ein Monsun die Altstadt von Sanaa. Jahrhundertealte Häuser stürzten ein, Dutzende wurden beschädigt. Jetzt kämpfen Behörden und Anwohner darum, das UNESCO-Weltkulturerbe zu retten.
15.08.2025
Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot
Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden
Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt