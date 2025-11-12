Félix Auger-Aliassime kämpfte sich gegen Shelton zurück Keystone

Félix Auger-Aliassime kommt an den ATP Finals in Turin zum ersten Sieg. Der Kanadier kämpfte sich in fast zweieinhalb Stunden zum 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 gegen den Amerikaner Ben Shelton.

Keystone-SDA SDA

Mit dem ersten Erfolg in der Gruppe Björn Borg bleibt Auger-Aliassime im Rennen, um den Halbfinaleinzug. Die Runde der letzten vier könnte am Abend der Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev vorzeitig erreichen. Der Deutsche müsste dafür ohne Satzverlust gewinnen, der Italiener ist auch mit einem Erfolg über die volle Distanz sicher weiter.

