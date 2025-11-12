  1. Privatkunden
ATP Finals in Turin Auger-Aliassime besiegt Shelton nach hartem Kampf

SDA

12.11.2025 - 17:11

Félix Auger-Aliassime kämpfte sich gegen Shelton zurück
Félix Auger-Aliassime kämpfte sich gegen Shelton zurück
Keystone

Félix Auger-Aliassime kommt an den ATP Finals in Turin zum ersten Sieg. Der Kanadier kämpfte sich in fast zweieinhalb Stunden zum 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 gegen den Amerikaner Ben Shelton.

Keystone-SDA

12.11.2025, 17:11

12.11.2025, 17:37

Mit dem ersten Erfolg in der Gruppe Björn Borg bleibt Auger-Aliassime im Rennen, um den Halbfinaleinzug. Die Runde der letzten vier könnte am Abend der Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev vorzeitig erreichen. Der Deutsche müsste dafür ohne Satzverlust gewinnen, der Italiener ist auch mit einem Erfolg über die volle Distanz sicher weiter.

