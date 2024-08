Schreibt ein schönes Kapitel in der Geschichte des US Open: Marathon-Mann Dan Evans Keystone

Der Brite Dan Evans besiegt den Russen Karen Chatschanow im längsten Spiel der US-Open-Geschichte. Die Fakten des 3. Turniertages am US Open.

5 Stunden und 35 Minuten brauchte er, bis er sich gegen die Nummer 22 der Welt mit 6:7 (6.8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 durchgesetzt hatte. Das sind neun Minuten länger als der von Stefan Edberg gegen Michael Chang gewonnene Halbfinal von 1992. Im fünften Satz hatte Evans (ATP 184) , der bei Stan Wawrinkas US-Open-Sieg 2016 in der 3. Runde einen Matchball vergab, bereits 0:4 im Hintertreffen gelegen.

Mama Osakas Super-Anzug

Naomi Osaka feierte mit einem überzeugenden Zweisatz-Sieg gegen die als Nummer 10 gesetzte Jelena Ostapenko eine erfolgreiche Rückkehr als Mutter. Ihr Auftritt wird auch abseits des sportlichen Erfolgs in Erinnerung bleiben. Eine überdimensionale Schleife in mintgrün auf dem Rücken, ein Faltenrock in der gleichen Farbe, grosse Kopfhörer und Schuhe ebenso in Schleifen-Optik. Mit dem Outfit für ihr Auftaktspiel hat Superstar Naomi Osaka die Zuschauer begeistert – und sich selbst Sicherheit verschafft. «Ich denke, wenn ich dieses Outfit anziehe, ist es für mich fast wie ein Super-Anzug», sagte die Japanerin. Für Osaka war es einer der grössten Erfolge seit ihrer Rückkehr als Mutter auf die Profitour zu Beginn dieser Saison.

Alcaraz nur kurz aus dem Tritt

Carlos Alcaraz, der Sieger der letzten beiden Grand-Slam-Turniere in Paris und Wimbledon, gab gegen den australischen Qualifikanten Li Tu (ATP 186) überraschend den zweiten Satz ab, blieb in seiner Auftaktpartie aber letztlich ungefährdet. «Zu Beginn war er nervös», stellte der als Nummer 3 gesetzte Spanier fest. «Dann hat er aber wirklich gut gespielt und mich etwas überrascht.»

