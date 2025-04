Camila Giorgi bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig 2021. KEYSTONE

Nachdem sie den Tennissport und Italien unter ziemlich mysteriösen Umständen verlassen hatte, wird Camila Giorgi bald wieder im Fernsehen zu sehen sein – als Kandidatin bei «Isola dei Famosi».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Camila Giorgi verliess den Tennissport ohne Vorwarnung im Mai letzten Jahres.

Giorgi war auch in einen Steuerstreit mit dem italienischen Finanzamt verwickelt. Mittlerweile lebt die Italienerin in Argentinien. Der Umzug habe aber damit nichts zu tun gehabt, so Giorgi.

Aufgrund eines gefälschten Covid-Zertifikats findet im Mai ein Prozess gegen sie statt.

Die ehemalige Nummer 26 der Weltrangliste nimmt derweil an der nächsten Ausgabe von «L'Isola dei Famosi» teil. Mehr anzeigen

Camila Giorgi bereitet sich auf ihre Rückkehr ins Rampenlicht vor. Die 33-Jährige verliess vor knapp einem Jahr überraschend den Tennissport – und auch Italien. Bald wird sie wieder für die italienische Öffentlichkeit sichtbar sein. Wie «oggi.it» berichtet, wird Giorgi im Mai bei «Isola dei Famosi» teilnehmen, ein Format im Stil von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», hierzulande auch als «Dschungelcamp» bekannt.

Der plötzliche Abschied von Italien

Im vergangenen Mai verschwand die Italienerin ohne offiziellen Rücktritt vom Tennis. Dann wurde bekannt, dass sie in der Heimat in einen Steuerstreit verwickelt war, bei dem es um eine Pfändung von 480'000 Euro ging.

Im Oktober erklärte sie in einem Interview mit «Verissimo» ihre Version: «Ich hatte meinen Rücktritt geplant, alles war bereit für die Bekanntgabe. Ich wurde von den Anti-Doping-Listen gestrichen, die Fans fingen an, darüber zu reden. In den Nachrichten hiess es dann, ich sei verschwunden, aber das stimmte nicht.»

Sie stellt klar, dass die Steuerangelegenheiten von Dritten geregelt wurden und dass ihr Vater, obwohl er ihr Trainer war, nicht in diese Angelegenheiten verwickelt war. Eine mögliche Rückkehr zum Tennis schliesst sie aus: «Wenn ich eine Tür schliesse, öffne ich sie nie wieder». Heute lebt sie in Buenos Aires mit dem Politiker Ramiro Marra zusammen. Im Alltag ist sie als Influencerin mit Mode und Kochen beschäftigt.

Nun im Fernsehen – und bald vor Gericht

In Kürze wird Giorgi eine der Kandidatinnen bei «Isola dei Famosi» sein. Die TV-Show, welche am 7. Mai startet, wird in Honduras stattfinden. Im gleichen Zeitraum findet in Vicenza ein Prozess gegen sie und weitere Angeklagte wegen gefälschter Covid-Zertifikate statt.

Insgesamt wurden 23 Personen angeklagt. Zehn von ihnen streben einen Vergleich an, darunter auch eine Ärztin, die während der Pandemie mehrere Patienten geimpft haben soll – ohne dass diese aber tatsächlich geimpft wurden. Dazu gehörten auch Giorgi und ihr Bruder Leandro.

Giorgi sagt gegenüber «oggi.it» zum Fall: «Ich war sehr überrascht von der Ärztin. Ich dachte, wir hätten eine freundschaftliche Beziehung. Stattdessen nannte sie meinen Namen, sobald sie in Schwierigkeiten war. Ich wusste nicht, dass sie mir den Impfstoff nicht gegeben hatte. Ich habe erst später herausgefunden, dass das nicht stimmt.»

Nun wird sich die Neo-Influencerin, die es einst in der Weltrangliste bis auf Platz 26 schaffte, spärlich bekleidet im Fernsehen zeigen. «Meine Mutter hat mir immer gesagt: Solange du deinen Körper zeigen kannst, nutze ihn, denn danach kannst du es nicht mehr», hielt Giorgi 2021 fest.

Die Redaktion hat diesen Artikel mit Hilfe von AI geschrieben.