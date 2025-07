Eugenie Bouchard zieht einen Schlussstrich unter ihre Karriere. KEYSTONE

Sie stand im Wimbledon-Final, galt als Werbeliebling und war kurzzeitig Top-5-Spielerin – jetzt macht Eugenie Bouchard Schluss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eugenie Bouchard beendet ihre Tennis-Karriere offiziell beim Heimturnier in Montreal Ende Juli.

Die Kanadierin erreichte 2014 das Wimbledon-Finale und kletterte auf Platz 5 der Weltrangliste. Mehr anzeigen

Die einstige Wimbledonfinalistin Eugenie ‹Genie› Bouchard gibt Ende Monat beim Turnier in ihrer Heimatstadt Montreal (ab 26. Juli) offiziell ihren Rücktritt. «Du weisst, wann die Zeit gekommen ist. Für mich ist es jetzt», schrieb die 31-Jährige in den sozialen Netzwerken.

Eugenie Bouchard kommt aus reichem Elternhaus und wurde gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Beatrice nach den Kindern des britischen Prinzen Andrew und seiner damaligen Ehefrau Sarah «Fergie» Ferguson benannt, die Freunde der Familie sind.

Zuerst lebte die Familie in Montréal, später in Florida. 2012 gewann sie Franko-Kanadierin den Juniorinnen-Titel in Wimbledon und sagte danach über ihr Treffen mit Roger Federer beim Champions Dinner: «Der Höhepunkt meines bisherigen Lebens.»

Der rasante Aufstieg ...

2013 bestritt sie ihre erste komplette Saison auf der Tour und erreichte in Osaka ihren ersten Final eines WTA-Turniers. Das Jahr beendete die Teenagerin als Nummer 32 des Rankings – kein Wunder, wurde Bouchard zur «Newcomerin des Jahres» gewählt.

Der steile Aufstieg ging noch weiter. 2014 qualifizierte sie sich bei den Australian Open und French Open für die Halbfinals. Dazwischen gewann sie in Nürnberg ihren ersten WTA-Titel. In Wimbledon stiess Bouchard in ihrem erst sechsten Grand-Slam-Turnier dann gar in den Final vor – so gut war noch nie zuvor eine Kanadierin. Dort verlor die damals 20-Jährige zwar gegen Petra Kvitova, kletterte aber im Oktober auf Weltranglistenposition 5.

Gar auf Platz 1 setzte 2015 das Magazin «SportsPro» die attraktive Tennisspielerin in ihrer Liste der Top 50 vermarktbaren Athleten – die Blondine verdrängte damit Neymar, Steph Curry oder Usain Bolt. Kein Wunder, verdiente sie jeweils viel Geld abseits des Courts.

Genie Bouchard sorgte für Schlagzeilen. Keystone

... und die sportliche Talfahrt

Nach dem Exploit 2014 lief aber sportlich nicht mehr viel rund – es folgten Trainer-Wechsel und Verletzungen. 2018 flog sie aus den Top 100, 2019 aus den Top 200. 2020 und 2021 erreichte sie nochmals einen WTA-Final, ihre Anzahl Turniersiege blieb aber bei ‹1› stehen.

In den vergangenen Jahren spielte sie nur noch selten auf der WTA-Tour und probierte sich nach langwierigen Schulterproblemen zum Teil bereits im Pickleball und als TV-Expertin aus, wie «Eurosport» schreibt.