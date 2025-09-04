  1. Privatkunden
Diebstahl-Versuch bei US Open Hier wird Tennis-Star Sinner beinahe von einem Fan beklaut

dpa

4.9.2025 - 08:55

Jannik Sinner widmet sich bei den US Open nach einem Match seinen Fans. Ein Zuschauer greift derweil nach seiner Tasche. Nun spricht der Tennisstar über den Zwischenfall – und den Inhalt der Tasche.

DPA

04.09.2025, 08:55

04.09.2025, 09:00

Als ein Mann aus dem Zuschauerbereich bei den US Open nach seiner Tasche griff, war der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner nicht nur wegen seiner Tennisschläger besorgt. «Ich habe direkt gecheckt, ob er was weggenommen hat. Ich habe nicht nur meine Schläger da drin», berichtete der 24 Jahre alte Italiener nach seinem Halbfinal-Einzug. «Ich habe mein Handy dabei. Ich habe mein Portemonnaie dabei.»

US Open. Sinner spaziert in die Halbfinals, Anisimova nimmt Revanche an Swiatek

US OpenSinner spaziert in die Halbfinals, Anisimova nimmt Revanche an Swiatek

Nachdem Sinner sein Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik gewonnen hatte, war er dabei, sein Handtuch zu verschenken, als ein Zuschauer versuchte, an die Tasche zu gelangen. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal stoppte den Zuschauer schnell.

Sinner lobt Sicherheitspersonal

So etwas sei ihm «noch nie passiert», sagte die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste nun. «Aber das Sicherheitspersonal macht einen guten Job», sagte Sinner. «Ich finde, gerade die grossen Turniere machen einen grossartigen Job, damit wir uns sicher fühlen. Es ist alles in Ordnung.»

Mit dem 6:1, 6:4, 6:2 gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Musetti machte Sinner beim Grand-Slam-Turnier in New York den Halbfinaleinzug perfekt. Am Freitag spielt der Vorjahreschampion gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime um das Erreichen des Endspiels.

Quo vadis, Amerika?
«Sturmböen wahrscheinlich»: Hier warnt der Bund heute vor heftigen Gewittern
Arabische Investoren sorgen am Thunersee für Aufruhr

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

03.09.2025

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

27.08.2025

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

«Es gibt in der Schwingwelt vermehrt Stimmen, die dafür sind, den VAR zu testen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

