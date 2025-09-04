Jannik Sinner walked over to give his towel to a fan after his win at the U.S. Open.



Meanwhile, someone standing nearby tries to steal something from Jannik’s bag.



Awful behavior… wow.

pic.twitter.com/AYzxqdiTJD

Jannik Sinner widmet sich bei den US Open nach einem Match seinen Fans. Ein Zuschauer greift derweil nach seiner Tasche. Nun spricht der Tennisstar über den Zwischenfall – und den Inhalt der Tasche.

Als ein Mann aus dem Zuschauerbereich bei den US Open nach seiner Tasche griff, war der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner nicht nur wegen seiner Tennisschläger besorgt. «Ich habe direkt gecheckt, ob er was weggenommen hat. Ich habe nicht nur meine Schläger da drin», berichtete der 24 Jahre alte Italiener nach seinem Halbfinal-Einzug. «Ich habe mein Handy dabei. Ich habe mein Portemonnaie dabei.»

Nachdem Sinner sein Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik gewonnen hatte, war er dabei, sein Handtuch zu verschenken, als ein Zuschauer versuchte, an die Tasche zu gelangen. Ein Mitarbeiter vom Sicherheitspersonal stoppte den Zuschauer schnell.

Sinner lobt Sicherheitspersonal

So etwas sei ihm «noch nie passiert», sagte die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste nun. «Aber das Sicherheitspersonal macht einen guten Job», sagte Sinner. «Ich finde, gerade die grossen Turniere machen einen grossartigen Job, damit wir uns sicher fühlen. Es ist alles in Ordnung.»

Mit dem 6:1, 6:4, 6:2 gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Musetti machte Sinner beim Grand-Slam-Turnier in New York den Halbfinaleinzug perfekt. Am Freitag spielt der Vorjahreschampion gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime um das Erreichen des Endspiels.