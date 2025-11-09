Ein Auftakt nach Mass: Carlos Alcaraz gewinnt zum Auftakt in zwei Sätzen Keystone

Carlos Alcaraz und Alexander Zverev feiern bei den ATP Finals in Turin Auftaktsiege. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien und die Weltnummer 3 aus Deutschland gewinnen jeweils in zwei Sätzen.

Keystone-SDA SDA

Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang gegen Alex de Minaur (ATP 7) eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag des Australiers zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil schliesslich zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball. Der zweite Umgang war eine klare Sache für den 22-Jährigen, der mit 7:6 (7:5), 6:2 auch das fünfte Duell mit dem Australier für sich entschied und – anders als im Vorjahr – erfolgreich ins Saisonendturnier der besten acht Spieler des Jahres startete.

Ebenfalls einen gelungenen Start legte Alexander Zverev hin. Der 28-jährige Deutsche, der die ATP Finals 2018 und 2021 gewinnen konnte, siegte gegen den Amerikaner Ben Shelton (ATP 6) mit 6:3, 7:6 (8:6), wobei er im Tiebreak einen 0:4-Rückstand wettmachte. Von den Knöchelproblemen, die Zverev bei der jüngsten Halbfinalniederlage in Paris gegen Jannik Sinner beeinträchtigt hatten, war in Turin nichts zu sehen.