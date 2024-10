2022 vergossen Roger Federer und Rafael Nadal beim Abschied des Schweizers Tränen. Jetzt kündigt der Spanier seinen Rücktritt an. Imago

Rafael Nadal kündigt per Ende Jahr seinen Rücktritt an. Sein langjähriger Rivale Roger Federer bedankt sich für die «unvergesslichen Momente» mit seinem Freund.

Die Kommentarenspalte bei Rafael Nadals neusten Posts in den sozialen Medien sind prall gefüllt. Zahlreiche Stars und Fans kommentieren die Rücktrittsankündigung des 22-fachen Grand-Slam-Siegers – auch Roger Federer lässt es sich nicht nehmen, sich bei seinem langjährigen Rivalen zu melden.

«Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen wird», schreibt Federer auf Instagram. «Danke für die unvergesslichen Momente und all deine unglaublichen Errungenschaften in dem Spiel, das wir lieben. Es war mir eine grosse Ehre.»

Roger Federer, der 2022 zurückgetreten war, hatte Nadal zuletzt zum Rücktritt ermutigt. «Die Zeit nagt an einem. Am Schluss ist es dann vielleicht auch hilfreich, eine Entscheidung irgendwann mal zu treffen. Und dann, wenn es dann mal vorbei wäre, bist du auch wieder einfach mal entspannt und sagst: Ach, zum Glück kein Training, zum Glück keine Matches mehr», sagte der Schweizer im September am Rande des Laver Cup.

Ronaldo: «Eine Ehre, Zeuge deiner Laufbahn zu sein»

Auch Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo gratuliert Nadal bei Instagram. «Rafa, was für eine unglaubliche Karriere du hinter dir hast! Deine Hingabe, Leidenschaft und dein unglaubliches Talent haben Millionen weltweit inspiriert», so der Portugiese. Und weiter: «Es war mir eine Ehre, Zeuge deiner Laufbahn zu sein und dich Freund nennen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch! Geniesse deinen Ruhestand!»