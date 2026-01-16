Federer spielt wieder in der Rod Laver Arena – und besiegt Ruud im Tiebreak

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tennis-Ikone sorgt für Gänsehaut Federer spielt wieder in der Rod Laver Arena – und besiegt Ruud im Tiebreak

Syl Battistuzzi

16.1.2026

Federer kann's noch - Trainingseinheit vor 15'000 Zuschauern

Federer kann's noch - Trainingseinheit vor 15'000 Zuschauern

Im Training mit Casper Ruud zeigt Roger Federer in Melbourne, dass er in Sachen Eleganz auf dem Tennisplatz nichts verloren hat.

16.01.2026

Roger Federer kehrt in die Rod Laver Arena zurück, wo er grosse Erfolge feiern konnte. In Melbourne zeigt der 44-Jährige, dass er auch nach dem Karriereende nichts von seiner Eleganz verloren hat – und sorgt mit seinem Tiebreak-Sieg gegen Casper Ruud für Aufsehen.

Syl Battistuzzi

16.01.2026, 09:52

16.01.2026, 10:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Roger Federer kehrt im Rahmen der Australian Open 2026 als Stargast nach Melbourne zurück und nimmt aktiv an Showmatches teil.
  • In einem Trainingsmatch gegen Casper Ruud zeigt der 44-Jährige seine starke Form und gewinnt sogar ein Tiebreak.
  • Im Interview hält der Schweizer aber fest, dass ihm der Körper schon Probleme bereite.
Mehr anzeigen

Roger Federer bestritt seinen letzten grossen Ernstkampf im Juli 2021. Dort schied er – bereits von Knieproblemen gezeichnet – bei seinem Lieblingsturnier in Wimbledon im Viertelfinale in drei Sätzen aus. Der 20-fache Grand-Slam-Champion gab wenig später im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt bekannt, beim von ihm mitinitiierten Laver Cup folgte Ende 2022 seine offizielle Dernière.

Aktuell weilt der Baselbieter mit Frau Mirka, den vier Kindern sowie den Eltern in Australien. Zuletzt war der 103-fache Turniersieger vor sechs Jahren hier. In Melbourne wird Federer am Sonntag bei der erstmals durchgeführten Eröffnungsfeier der Stargast sein. Der Schweizer gewann die Australian Open schliesslich stolze sechs Mal (2004, 2006, 2010, 2017 und 2018).

«Ihr Tennis ist unglaublich». Federer schwärmt in Melbourne von Alcaraz und Sinner

«Ihr Tennis ist unglaublich»Federer schwärmt in Melbourne von Alcaraz und Sinner

Doch auf die faule Haut legt sich der mittlerweile 44-Jährige Down Under nicht. So spielt er einerseits am Samstagabend noch ein Promi-Doppel – zusammen mit Andre Agassi, Lleyton Hewitt und Pat Rafter. 

Und am Freitag stellte er sich für eine Trainingseinheit Casper Ruud zur Verfügung. Gegen den Norweger machte der Maestro – wen wundert's – einen hervorragenden Eindruck. So gewann Federer gar das Tiebreak. Ruud (ATP 13) meinte hinterher: «Er hat einen weiteren Sieg heute im Tiebreak davongetragen». Und: «Er ist so geschmeidig wie immer.»

«Meine Kniescheibe wackelt»

Dann gibt Ruuds «bester Trainingspartner seit langem» selbst noch ein Interview. Federer scherzt auf dem Court, normalerweise habe er an dieser Stelle über seinen Formstand vor dem Turnier geredet, nun spiele es aber keine Rolle mehr. «Ich bin sehr glücklich damit, wie ich die Bälle schlage. Es war ein Privileg, wieder in der Rod Laver Arena zu spielen», meint Federer.

Die Turnierleitung habe ihn gefragt, ob er für das Doppel noch trainieren wolle, erzählt er. Das Ergebnis: Federer bekam gleich die Rod Laver Arena – mit Publikum – zur Verfügung gestellt. Als im Interview ihm noch eine Wild Card – die letzte bekam sein Landsmann und Freund Stan Wawrinka – angeboten wird, lehnt Federer dankend ab. «Meine Kniescheibe wackelt, mein Körper und mein Kopf sind nicht bereit», lacht er. Es sei einfach schön, wieder nach langer Zeit hier in Melbourne zu sein, schwärmt Federer über den «Nostalgie-Trip». 

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Meistgelesen

Trumps Sprecherin startet vor laufenden Kameras Hass-Tirade
«Das ist Quatsch» – Lanz führt AfD-Frau von Storch vor
Federer spielt wieder in der Rod Laver Arena – und besiegt Ruud im Tiebreak
«Es ist wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst»
Die ICE-«Gestapo» und 3 Fälle, die zeigen, wie gespalten die USA sind

Meistgelesen

Darüber lacht die Tennis-Welt. Zu früh gejubelt – Ofners kolossaler Blackout im Match-Tiebreak

Darüber lacht die Tennis-WeltZu früh gejubelt – Ofners kolossaler Blackout im Match-Tiebreak

Auslosung in Melbourne. Wawrinka spielt bei seinem letzten Australian Open gegen Djere

Auslosung in MelbourneWawrinka spielt bei seinem letzten Australian Open gegen Djere

Riedi, Kym und Masarova scheitern. Kein Schweizer Zuwachs für das Hauptfeld der Australian Open

Riedi, Kym und Masarova scheiternKein Schweizer Zuwachs für das Hauptfeld der Australian Open

Sport Videos

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

14.01.2026

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

15.01.2026

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Der neue Trainer von Real Madrid stellt Álvaro Arbeloa stellt sich nach der Cup-Niederlage den Medien.

15.01.2026

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Arbeloa nach Cup-Aus: «Bei Real ist so eine Niederlage eine Tragödie»

Mehr Videos