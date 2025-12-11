  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Showmatch inklusive Federer Stargast an neuer Eröffnungszeremonie des Australian Open

SDA

11.12.2025 - 21:58

Grosse Emotionen: 2018 gewann Roger Federer zum sechsten und letzten Mal das Australian Open.
Grosse Emotionen: 2018 gewann Roger Federer zum sechsten und letzten Mal das Australian Open.
Keystone

Das Australian Open führt auf die nächste Austragung im kommenden Januar neu eine Eröffnungszeremonie ein – mit Roger Federer als erstem Sargast.

Keystone-SDA

11.12.2025, 21:58

11.12.2025, 22:08

«Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres einleitend, wird diese besondere Veranstaltung eine Gelegenheit sein, die grossen Champions zu ehren, die das Tennis geformt haben, die leidenschaftlichen Fans, die sie inspiriert haben, und das unglaubliche Erbe, das sie weiterhin kreieren», erklärte die Turnierdirektion des Australian Open in einer Medienmitteilung.

Roger Federer, der sechsmal in Melbourne triumphierte, wird am 17. Januar der Stargast der ersten Ausgabe dieser Eröffnungszeremonie sein. Der 44-jährige Basler wird neben anderen Tennisgrössen wie dem vierfachen Turniersieger Andre Agassi und den Australiern Pat Rafter und Lleyton Hewitt ein Match mit lauter ehemaligen Weltranglistenersten bestreiten.

«Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit ich den Ausdruck Happy Slam für das Australian Open erfunden habe, und es bringt mich immer noch zum Lächeln, wenn ich an all die Momente zurückdenke, die ich hier erlebt habe», wird Federer in der Medienmitteilung zitiert.

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Hoher Besuch im St. Jakob-Park: Roger Federer unterstützt den FC Basel vor Ort

Hoher Besuch im St. Jakob-Park: Roger Federer unterstützt den FC Basel vor Ort

11.12.2025

Meistgelesen

Leere Migros-Regale kurz vor Weihnachten – diese Marken sind betroffen
Schiesst Basel in den Schlussminuten noch den Ausgleich?
«Bares für Rares»-Händler legen für Schatz aus dem Grünen Gewölbe zusammen

Videos aus dem Ressort

Seoane: «Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft den Trainer braucht»

Seoane: «Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft den Trainer braucht»

11.12.2025

Wüthrich: «Es war eine grossartige Mannschaftsleistung»

Wüthrich: «Es war eine grossartige Mannschaftsleistung»

11.12.2025

Stuttgart – Maccabi Tel Aviv 4:1

Stuttgart – Maccabi Tel Aviv 4:1

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Seoane: «Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft den Trainer braucht»

Seoane: «Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft den Trainer braucht»

Wüthrich: «Es war eine grossartige Mannschaftsleistung»

Wüthrich: «Es war eine grossartige Mannschaftsleistung»

Stuttgart – Maccabi Tel Aviv 4:1

Stuttgart – Maccabi Tel Aviv 4:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Von wegen Sensations-Comeback. Serena Williams stellt klar: «Ich komme NICHT zurück»

Von wegen Sensations-ComebackSerena Williams stellt klar: «Ich komme NICHT zurück»

Tennisstar und Mami. Belinda Bencic: «Ein zweites Comeback wird es nicht geben»

Tennisstar und MamiBelinda Bencic: «Ein zweites Comeback wird es nicht geben»

Tennis. Italien gewinnt Davis Cup zum dritten Mal in Folge

TennisItalien gewinnt Davis Cup zum dritten Mal in Folge