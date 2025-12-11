Grosse Emotionen: 2018 gewann Roger Federer zum sechsten und letzten Mal das Australian Open. Keystone

Das Australian Open führt auf die nächste Austragung im kommenden Januar neu eine Eröffnungszeremonie ein – mit Roger Federer als erstem Sargast.

«Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres einleitend, wird diese besondere Veranstaltung eine Gelegenheit sein, die grossen Champions zu ehren, die das Tennis geformt haben, die leidenschaftlichen Fans, die sie inspiriert haben, und das unglaubliche Erbe, das sie weiterhin kreieren», erklärte die Turnierdirektion des Australian Open in einer Medienmitteilung.

Roger Federer, der sechsmal in Melbourne triumphierte, wird am 17. Januar der Stargast der ersten Ausgabe dieser Eröffnungszeremonie sein. Der 44-jährige Basler wird neben anderen Tennisgrössen wie dem vierfachen Turniersieger Andre Agassi und den Australiern Pat Rafter und Lleyton Hewitt ein Match mit lauter ehemaligen Weltranglistenersten bestreiten.

«Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit ich den Ausdruck Happy Slam für das Australian Open erfunden habe, und es bringt mich immer noch zum Lächeln, wenn ich an all die Momente zurückdenke, die ich hier erlebt habe», wird Federer in der Medienmitteilung zitiert.

