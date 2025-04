Federer überrascht mit Comeback-Plänen

Roger Federer ist noch immer gut im Schuss. Keystone

Roger Federer überrascht mit einem emotionalen Bekenntnis: Drei Jahre nach seinem Rücktritt kündigt der Schweizer Superstar ein mögliches Comeback an – nicht für die Rangliste, sondern für die Herzen seiner Fans.

Zwischen Bildungsprojekten in Südafrika und Familienurlauben in Monte Carlo wächst bei Roger Federer offenbar der Wunsch nach einer Rückkehr auf den Tennisplatz, wie er in einem Interview bei «L'Équipe» verrät.

20 Grand-Slam-Titel hat Federer in seiner Karriere gewonnen, ehe er sich 2022 von der grossen Bühne verabschiedete. 24 Jahre lang zog er Millionen von Fans in seinen Bann und füllte die Stadien weltweit. Keine Frage, der Basler hinterliess eine grosse Lücke, die so schnell niemand füllen wird. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Tennis-Nostalgiker: Gut möglich, dass Federer schon bald wieder auf den Plätzen rund um den Globus bewundert werden kann.

Im Gespräch mit «L'Équipe» gewährt er Einblicke in seinen Ruhestand. Er geniesse die Zeit mit seiner Familie und habe mehr Zeit für seine Stiftung, mit der er sich für die frühkindliche Bildung in Südafrika, dem Heimatland von Mama Lynette, einsetzt.

Federer: «Ich würde gerne wieder Tennis spielen»

Inzwischen verspürt Federer, der laut eigener Aussage seit seinem Rücktritt kaum noch Tennis gespielt hat, wieder grosse Lust, das Racket zu schwingen. «Ich würde gerne wieder Tennis spielen.» Augenzwinkernd fügt er an: «Mit Golf bin ich im Moment fertig; ich habe viel gespielt!»

Federer schwebt allerdings kein Comeback im ganz grossen Stil vor, sondern eher ein Comeback-light: «Ich würde gerne wieder ein wenig trainieren, zwei- bis dreimal pro Woche. Und ich hoffe, dass ich wieder Schaukämpfe bestreiten und Stadien auf der ganzen Welt füllen kann. Noch ist nichts geplant, aber ich vermisse es.»

Ganz ohne Ambitionen geht es bei Federer dann aber doch nicht. «Ich habe seit meinem Rücktritt kaum gespielt; mein Körper und mein Geist brauchten eine Pause. Ich habe ein wenig mit meinen Kindern gespielt, aber ich würde gerne wieder ernsthaft damit anfangen.» Natürlich träumen bereits viele Fans von einem Duell gegen den inzwischen ebenfalls zurückgetretenen Rafael Nadal. Wer weiss, was die Zukunft bringt …

Federer überrascht Rollstuhl-Tennisspieler

Anfang des Monats unterbricht Roger Federer seinen Urlaub in Monte Carlo, um eine Gruppe von Rollstuhltennisspielern bei einer von ON organisierten Veranstaltung zu überraschen. Die Spieler waren völlig überrascht, als Federer den Platz betrat. Giuliano Carnovali, einer der anwesenden Spieler, teilte seine aufregende Erfahrung auf Instagram. «Wir waren gerade beim Tennisspielen, als Roger plötzlich auf den Platz kam. Seine Aura ist unglaublich. Ich bin total ausgeflippt.»

Und wie man es von Federer gewohnt ist, hat er auch auf persönlicher Ebene gepunktet, was ja seit jeher nicht unwesentlich zu seiner weltweiten Beliebtheit beiträgt: «Er war der netteste Typ. Er sagte allen Hallo, schüttelte Hände, machte Fotos und begann dann, Bälle zu füttern wie ein Tennistrainer», schwärmt Carnovali.

