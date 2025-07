Roger Federer muss sich 2019 in Wimbledon Novak Djokovic geschlagen geben. IMAGO/ABACAPRESS

Ivan Ljubicic war über sechs Jahre lang an der Seite von Roger Federer – das dramatische Wimbledon-Finale 2019 gegen Novak Djokovic verfolgt ihn bis heute.

Von Januar 2016 bis zum Karriereende im September 2022 begleitete Ivan Ljubicic Roger Federer als Trainer. Die Arbeit mit einem Spieler solcher Klasse werde oft falsch verstanden, erläutert der 46-jährige Kroate in einem Interview mit «der Standard».

«Du bringst ihm nichts Neues bei. Du hörst viel zu, gibst Ratschläge und erinnerst an Details, die er vielleicht vergessen hat. Im Coaching auf allerhöchstem Level gibt es eine Kernfrage: ‹Was sage ich wann und wie?›»

Sechseinhalb Jahre lang gehörte Ljubicic, der als Spieler selbst mal die Weltnummer 3 war, zum engen Betreuerstab von Federer.

Hochs und Tiefs in Wimbledon

«Federer 2017 das Turnier ohne Satzverlust gewinnen zu sehen, war einmalig», hält er fest. Roger sei damals sogar leicht kränklich gewesen. Ebenfalls in Erinnerung geblieben ist ihm natürlich das legendäre Finale 2019 gegen Novak Djokovic, welches im Tiebreak bei 12:12 im fünften Satz entschieden wurde.

«Roger hat grossartiges Tennis gespielt und Rafa im Halbfinale geschlagen. Gegen Novak hatte er zwei Matchbälle. Als Trainer kannst du das Resultat nicht kontrollieren, aber den Spieler in die beste Lage versetzen, um zu performen», meint Ljubicic und ergänzt:

«Roger war der bessere Spieler in dem Finale. Am Ende konnte er aber den letzten Schritt nicht gehen. Damals wussten wir nicht, dass es seine letzte Chance auf einen Major-Titel sein würde. Dieses Match hat wehgetan.»

Rein statistisch ist es tatsächlich ein klarer Fall: Federer lag in allen Kategorien vorne. So erzielte der Baselbieter beispielsweise 14 Punkte mehr als der Serbe. Doch die wichtigsten Punkte machte der Serbe, der am Ende das prestigeträchtigste Turnier zum fünften Mal gewann (später kamen noch die Siege 2021 und 2022 hinzu.)

Der zweifache Familienvater, der auch Milos Raonic trainierte, lebt heute in Monaco. Ljubicic ist als TV-Experte bei Sky Italia tätig und Sportdirektor beim französischen Tennisverband.

