Kilian Feldbausch gelingt ein Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Er siegt erstmals im Hauptfeld der ATP-Tour.

Der 20-Jährige gewinnt beim Sand-Platzturnier in Kitzbühel die Erstrunden-Partie gegen Adolfo Vallejo aus Paraguay 7:6 (7:2), 6:1.

Der Genfer (ATP 284) hatte sich das Duell gegen die Weltnummer 63 aus Argentinien mit zwei Siegen in der Qualifikation verdient. Im Duell gegen den Südamerikaner geriet Feldbausch zunächst in Bedrängnis. Im ersten Umgang musste er mit eigenem Aufschlag fünf Satzbälle abwehren, um sich ins Tiebreak zu retten. In der Kurzentscheidung war der Schweizer klar der Bessere. Diesen Schwung nahm er erfolgreich in den zweiten Umgang mit.

Der Schweizer überzeugte beim ATP-250-Event im Nobel-Skiort somit in den entscheidenden Momenten. Gegen der Paraguayer, vergangene Woche noch Halbfinalist in Bastad, wehrte der Romand neun von zehn Breakbällen ab und nutzte seinerseits drei seiner acht Breakchancen. Nach dem klar gewonnenen Tiebreak dominierte er den zweiten Satz und setzte sich nach 1:45 Stunden durch.

Für Feldbausch ist es die Belohnung für seinen stetigen Aufwärtstrend, nachdem ihn wiederholte Verletzungen in seiner Entwicklung zurückgeworfen hatten. Mitte Mai gewann er in Kosice seinen ersten Challenger-Titel. In der vergangenen Woche absolvierte er in Gstaad seine erste Partie auf der ATP-Tour, nachdem er im Mai die Qualifikation für das Geneva Open nur knapp verpasst hatte.

Feldbausch bezwang Vallejo auch im zweiten Duell. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen im März 2025 bei einem Challenger-Turnier war der Schweizer als Sieger hervorgegangen. In der nächsten Runde trifft der Romand auf Ignacio Buse. Der 22-jährige aus Peru ist die Nummer 35 im Ranking und gewann heuer das ATP-500-Sandplatz-Turnier in Hamburg.