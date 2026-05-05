Stan Wawrinka muss sich beim Masters in Rom in der zweiten Qualifikationsrunde zurückziehen Keystone

Stan Wawrinka kann in der zweiten Runde der Qualifikation von Rom nicht antreten. Der Waadtländer hätte gegen den Spanier Pablo Carreño Busta um einen Platz im Hauptfeld des Masters spielen sollen.

Keystone-SDA SDA

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte zahlte einen hohen Preis für die mehr als zwei Stunden Einsatz am Montag in seiner Erstrundenpartie gegen Stefano Travaglia. Der 41-jährige Waadtländer wirkte nach dieser Partie angeschlagen.

Wawrinka soll noch am Geneva Open (17. bis 23. Mai) und möglicherweise am Challenger-Turnier in Bordeaux (12. bis 17. Mai) teilnehmen, bevor er Ende des Monats sein letztes French Open bestreitet.