  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WTA Indian Wells Formstarke Pegula zum ersten Mal besser als Bencic

SDA

11.3.2026 - 22:47

Belinda Bencic muss sich Jessica Pegula im fünften Vergleich zum ersten Mal geschlagen geben
Belinda Bencic muss sich Jessica Pegula im fünften Vergleich zum ersten Mal geschlagen geben
Keystone

Belinda Bencic scheidet am WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals aus. Die Ostschweizerin unterliegt Jessica Pegula nach 1:48 Stunden 3:6, 6:7 (5:7).

Keystone-SDA

11.03.2026, 22:47

11.03.2026, 23:36

Bencic (WTA 12) und die als Nummer 5 gesetzte Amerikanerin Pegula (WTA 5), die an ihren letzten sieben Turnieren stets mindestens die Halbfinals erreichte und zuletzt das WTA-1000-Turnier in Dubai gewann, duellierten sich auf Augenhöhe.

Als Pegula bei 5:3 im zweiten Satz zum Sieg aufschlug, meldete sich Bencic mit drei gewonnenen Games in Folge und Nervenstärke bei den Big Points noch einmal zurück. Erst im Tiebreak machte Pegula ihren achten Sieg in Folge mit dem dritten Matchball perfekt.

Für Pegula war es im fünften Aufeinandertreffen der erste Erfolg gegen Bencic. Von nunmehr neun Duellen gegen Top-20-Spielerinnen hat die Milliardärstochter aus Buffalo in diesem Jahr acht gewonnen.

Meistgelesen

Alle Todesopfer identifiziert – darunter der Busfahrer und ein 16-jähriger Jugendlicher
Die «eigene Bank» ist am Telefon – und dann sind 50'000 Franken weg
Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter
In Mexiko stranden zwei Weltuntergangsfische
Trump gibt strategische US-Ölreserven teilweise frei

Videos aus dem Ressort

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Wettschulden sind Ehrenschulden. Dieser Satz gilt auch bei Marcel Reif. Nach einer verlorenen Wette mit Roman Kilchsperger kommt Reif im Bodö/Glimt-Pullover ins blue Sport Studio.

11.03.2026

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Real Madrid – Manchester City 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tennis-Legende unter den Superreichen. Roger Federer erstmals auf Forbes-Milliardärsliste

Tennis-Legende unter den SuperreichenRoger Federer erstmals auf Forbes-Milliardärsliste

Sieg über Mertens. Bencic zieht in Indian Wells locker in die Achtelfinals ein

Sieg über MertensBencic zieht in Indian Wells locker in die Achtelfinals ein

Waffen-Foto auf Privat-Handy. Erpresser droht Tennis-Spielerin vor Match mit Gewalt gegen Familie

Waffen-Foto auf Privat-HandyErpresser droht Tennis-Spielerin vor Match mit Gewalt gegen Familie