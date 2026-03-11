Belinda Bencic muss sich Jessica Pegula im fünften Vergleich zum ersten Mal geschlagen geben Keystone

Belinda Bencic scheidet am WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals aus. Die Ostschweizerin unterliegt Jessica Pegula nach 1:48 Stunden 3:6, 6:7 (5:7).

Bencic (WTA 12) und die als Nummer 5 gesetzte Amerikanerin Pegula (WTA 5), die an ihren letzten sieben Turnieren stets mindestens die Halbfinals erreichte und zuletzt das WTA-1000-Turnier in Dubai gewann, duellierten sich auf Augenhöhe.

Als Pegula bei 5:3 im zweiten Satz zum Sieg aufschlug, meldete sich Bencic mit drei gewonnenen Games in Folge und Nervenstärke bei den Big Points noch einmal zurück. Erst im Tiebreak machte Pegula ihren achten Sieg in Folge mit dem dritten Matchball perfekt.

Für Pegula war es im fünften Aufeinandertreffen der erste Erfolg gegen Bencic. Von nunmehr neun Duellen gegen Top-20-Spielerinnen hat die Milliardärstochter aus Buffalo in diesem Jahr acht gewonnen.