Eine unbekannte Französin, Nummer 361 der Welt, begeistert in Paris die Zuschauer. Nach einem Sieg gegen Jessica Pegula steht Loïs Boisson bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier im Viertelfinal.

Die französische Aussenseiterin Loïs Boisson sorgt beim French Open für die bislang grösste Überraschung des Turniers. Die Nummer 361 der Welt, die nur dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, besiegte in Paris die Weltranglisten-Dritte Jessica Pegula aus den USA mit 3:6, 6:4, 6:4 und zog damit unter dem Jubel der französischen Fans in die Viertelfinals ein.

Die 22-jährige Boisson hatte zuletzt wegen eines Kreuzbandrisses lange pausieren müssen. Nun trifft sie im Viertelfinal des French Open auf die als Nummer 6 gesetzte Russin Mirra Andrejewa.

Ansonsten gaben sich die Favoriten zum Start in die zweite Woche keine Blösse. Der Vorjahresfinalist Alexander Zverev verschluckte zwar in seinem Achtelfinal gegen Tallon Griekspoor eine Fliege, stand dafür aber auch nur 51 Minuten auf dem Platz. Der Niederländer musste wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgeben. Letztes Jahr hatten sich die beiden in der 3. Runde noch fünf Sätze lang duelliert.

Die Weltranglistenzweite Coco Gauff setzte sich gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa in zwei Sätzen durch.

