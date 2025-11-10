Der Amerikaner Taylor Fritz startet mit einem souveränen Sieg in die ATP Finals in Turin. Der Weltranglisten-Sechste bezwingt den Italiener Lorenzo Musetti, die Nummer 9 der Welt, mit 6:3, 6:4.
Fritz nahm seinem Gegner in beiden Sätzen jeweils einmal den Aufschlag ab und wehrte alle vier Breakbälle ab. Den ersten Matchball vergab er noch beim Stand von 5:3, den zweiten verwertete er dann bei eigenem Service.
Fritz hatte die vorangegangenen drei Duelle gegen Musetti allesamt verloren. Der Italiener rückte aufgrund des Forfaits von Novak Djokovic (ATP 4) ins Teilnehmerfeld nach.
Im zweiten Spiel vom Montag kommt es am Abend zum Duell zwischen dem Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8).