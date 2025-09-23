  1. Privatkunden
Er triumphierte mit Djokovic und Becker Früherer Davis-Cup-Coach Niki Pilic ist tot

SDA

23.9.2025 - 11:55

Niki Pilic ist im Alter von 86 Jahren gestorben.
Keystone

Der einstige Davis-Cup-Coach Niki Pilic ist tot. Der Kroate ist am Montag im Alter von 86 Jahren in seiner Heimat verstorben, wie der kroatische Tennis-Verband bestätigt.

Keystone-SDA

23.09.2025, 11:55

23.09.2025, 12:14

Pilic war im Davis Cup ein Erfolgsgarant. Dreimal, 1988, 1989 und 1993, führte er die deutsche Mannschaft zum Titel. Dabei hatte er Spieler wie Boris Becker und Michael Stich an seiner Seite. Den prestigeträchtigen Wettbewerb gewann er zudem 2005 mit Kroatien und als Berater 2010 mit Serbien.

Bis zuletzt stand Pilic, der auch als Spieler Weltklasse war, auf dem Tennisplatz und arbeitete in Kroatien mit jungen Talenten. Zu den Schützlingen in seiner Akademie zählte einst auch Novak Djokovic.

