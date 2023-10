Iga Swiatek schreit ihre Freude heraus Keystone

Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek feiert ihren fünften Titel in diesem Jahr auf der WTA-Tour und den 16. insgesamt.

Die 22-jährige Polin liess beim WTA-1000-Turnier in Peking im Final der Russin Ludmilla Samsonowa (WTA 22) keine Chance und siegte 6:2, 6:2. Zuvor hatte sie in diesem Jahr schon am French Open in Paris sowie in Doha, Stuttgart und Warschau triumphiert. In der Weltrangliste rückt Swiatek bis auf 465 Punkte an die Führende Aryna Sabalenka aus Belarus heran.

SDA