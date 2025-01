Gaël Monfils mit den Trophäen für den Turniersieg in Auckland Keystone

Gaël Monfils kürt sich zum ältesten Sieger überhaupt auf der ATP Tour und entthront zugleich Roger Federer.

Keystone-SDA SDA

Mit 38 Jahren und vier Monaten besiegte der Franzose im Final von Auckland am Samstag den Belgier Zizou Bergs. Er überbot damit Federer, der im Oktober 2019 bei seinem letzten Titel in Basel zwei Monate jünger gewesen war. Es war der 13. ATP-Titel für Monfils, fast 20 Jahre nach seinem ersten in Sopot in Polen 2005.