  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rücktrittsankündigung Gaël Monfils startet seine Abschiedstournee

SDA

1.10.2025 - 09:25

Gaël Monfils spielte 2014 im Davis-Cup-Final mit, den die Schweiz in Lille gegen Frankreich mit 3:1 gewann. Monfils holte gegen Roger Federer im Einzel vom Freitag den einzigen Punkt der Franzosen.
Gaël Monfils spielte 2014 im Davis-Cup-Final mit, den die Schweiz in Lille gegen Frankreich mit 3:1 gewann. Monfils holte gegen Roger Federer im Einzel vom Freitag den einzigen Punkt der Franzosen.
Bild: Keystone

Unmittelbar vor Beginn des ATP-1000-Masters von Schanghai verkündet Gaël Monfils, dass er am Ende der nächsten Saison zurücktreten wird. Damit beginnt jetzt die Abschiedstournee des 39-Jährigen.

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:25

01.10.2025, 10:41

Gaël Monfils verkündete den Rücktritt in einem Jahr in einem rührenden Statement auf seinem X-Account. «Ich bin ein paar Mal nahe an einen Grand-Slam-Sieg gekommen – und ich nehme nicht an, dass ich im nächsten Jahr noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen werde. 'Du hättest das schaffen können! Du hättest das schaffen sollen!' Alle, die mich besser kennen, können bestätigen, dass ich nie so gedacht habe. Das Leben ist zu kurz, um Dingen nachzutrauern. Glaubt mir, wenn ich sage: Ich bereue nichts!»

Dass Monfils keinen Major-Titel holte, hängt auch damit zusammen, dass er «in der goldenen Ära des Tennissports» mit Federer, Nadal, Djokovic und Murray spielte, was er für sich als «Glücksfall» sieht. «Selbst Niederlagen können sich episch anfühlen, wenn du einer Legende gegenüber stehst (wobei ich sagen muss, dass die gelegentlichen Siege auch für ziemlich Euphorie sorgten).»

Der Pariser stieg vor neun Jahren bis auf Platz 6 der Weltrangliste hoch. Er feierte 13 Turniersiege, den bislang letzten in diesem Jahr in Auckland. Verheiratet ist Gaël Sébastien Monfils mit der Spitzenspielerin und ehemaligen Weltnummer 3 Jelina Switolina aus der Ukraine.

Das könnte dich auch interessieren

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Der Dokumentarfilm «Twelve Final Days» zeigt Roger Federers Karriereende hautnah. Starregisseur Asif Kapadia inszeniert den Tennis-Megastar als Familienmensch, Philanthrop und Saubermann.

20.06.2024

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Meistgelesen

«Lasst uns aufhören, Pädophile anzugreifen»: Ted Cruz verplappert sich
Schweizerin (36) in Island attackiert – Täter auf der Flucht
Polizei prüft nach Explosion in München Antifa-Verbindung – Oktoberfest vorerst geschlossen
Beatrice Egli spricht über den demütigsten Abend in ihrer Karriere
Ihr verstorbener Mann Kurt «ist und bleibt die Hauptperson in ihrem Leben»

Videos aus dem Ressort

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

01.10.2025

Nur Fliegen ist schöner?

Nur Fliegen ist schöner?

STORY: Dieses Abenteuer ist mit Sicherheit nur für Profis geeignet und nicht zur Nachahmung empfohlen: Der slowenische Profi-Kletterer Domen Skofic hat nach eigenen Angaben als erster Mensch eine eigens konstruierte Kletterroute an den Flügeln eines Segelflugzeuges absolviert. Das Ganze ging über dem Ennstal in Österreich über die Bühne. In einer Höhe von 2500 Metern.  Ausgestattet nur mit einem  Fallschirm stieg der 31‑Jährige in rund 2.500 Meter Höhe aus dem Cockpit des von einem Piloten gesteuerten Doppelsitzers und kletterte in einer Achter‑Schleife um beide Tragflächen, einschliesslich eines Abschnitts an der Flügelunterseite. Die Kommunikation mit dem Piloten erfolgte dabei über Headsets. Zusätzlich zur Schwerkraft musste der Extremsportler auch mit einem Luftstrom von 80 bis 100 Kilometern pro Stunde und eisigen Temperaturen fertig werden.  Nach etwa einer Minute beendete er den Versuch mit einem Fallschirmsprung aus rund 1.500 Metern. Dem waghalsigen Manöver war eine monatelange Vorbereitung vorausgegangen. 

01.10.2025

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

30.09.2025

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Nur Fliegen ist schöner?

Nur Fliegen ist schöner?

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

21. Turniersieg. Sinner deklassiert Überraschungs-Finalisten Tien

21. TurniersiegSinner deklassiert Überraschungs-Finalisten Tien

ATP Peking. Alexander Zverevs Sorgen werden grösser

ATP PekingAlexander Zverevs Sorgen werden grösser

Hitziges Duell. Bencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»

Hitziges DuellBencic legt sich mit Gauff an: «Ich bin zu alt für diese Psychospielchen, okay?»