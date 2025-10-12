  1. Privatkunden
WTA-1000 Wuhan Gauff gewinnt erstmals seit dem French Open

SDA

12.10.2025 - 14:58

Selten aus der Balance geraten: Coco Gauff gewinnt den rein amerikanischen Final in Wuhan gegen Jessica Pegula in zwei Sätzen
Selten aus der Balance geraten: Coco Gauff gewinnt den rein amerikanischen Final in Wuhan gegen Jessica Pegula in zwei Sätzen
Keystone

Die US-Amerikanerin Coco Gauff gewinnt erstmals seit dem French Open wieder einen Titel. Beim WTA-1000-Turnier in Wuhan gewinnt sie den Final gegen Jessica Pegula.

Keystone-SDA

12.10.2025, 14:58

Die Weltnummer 3 Coco Gauff setzte sich in der chinesischen Millionenmetropole in eindreiviertel Stunden 6:4, 7:5 gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula durch. Sie verbesserte damit ihre exzellente Finalbilanz auf elf Siege und nur drei Niederlagen.

Die erst 21-jährige Gauff war nach einer hervorragenden Sandsaison mit dem Gewinn des French Open und Finals in Madrid und Rom etwas aus der Spur geraten, gewann nun aber in Wuhan ihr zweites Turnier des Jahres. Auf WTA-1000-Stufe, den Pflichtturnieren direkt unter den Grand Slams, ist es ihr insgesamt dritter Titel.

Pegula wird sich in der Weltrangliste von Position 6 einen Platz nach vorne schieben. Für die WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres von Anfang November in Saudi-Arabien sind beide bereits qualifiziert.

