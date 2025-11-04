  1. Privatkunden
WTA Finals Gauff mit dem ersten Sieg, auch Sabalenka gewinnt

SDA

4.11.2025 - 19:29

Coco Gauff feiert in Riad den ersten Sieg.
Coco Gauff feiert in Riad den ersten Sieg.
Bild: Keystone

Titelverteidigerin Coco Gauff hält sich bei den WTA Finals in Riad im Rennen um die Halbfinals. Die Amerikanerin kommt mit dem 6:3, 6:2 gegen Jasmine Paolini im zweiten Gruppenspiel zum ersten Sieg.

Keystone-SDA

04.11.2025, 19:29

04.11.2025, 19:40

Die wegen einer Grippe nicht in bester Verfassung angetretene Paolini stand wie schon vor zwei Tagen gegen Aryna Sabalenka auf verlorenem Posten. Nach ihren zwei deutlichen Niederlagen hat die Italienerin keine Chance mehr, in die Halbfinals vorzustossen.

Am Donnerstag, am letzten Spieltag der Gruppe Steffi Graf, werden Gauff, Sabalenka und Jessica Pegula um die zwei Plätze in der K.o.-Runde spielen. Sabalenka hat dabei die besten Voraussetzungen. Die Weltranglistenerste feierte mit dem 6:4, 2:6, 6:3 gegen Pegula den zweiten Sieg, wobei sie im Schlussdurchgang einen Breakrückstand korrigierte.

Sabalenka trifft am Donnerstag auf Gauff und Pegula auf Paolini.

