Haaland sagt Hallo – Dortmund zu Gast bei Manchester City

STORY: Vierter Spieltag in der Champions League. Dortmund reist dafür nach England. Und dort trifft der aktuell Tabellen 6. auf Manchester City, den Tabellen 7. sowie auf alte Bekannte aus vergangenen Bundesliga-Tagen: Denn Man City Coach Pep Guardiola war Trainer bei Bayern München und Stürmer-Star Erling Haarland sogar bei Dortmund. Und mit diesem Spieler ist Guardiola ganz besonders glücklich, wie er auf der Pressekonferenz am Dienstag in Manchester betonte. Pep Guardiola, Trainer Manchester City: «Es ist schwer, einen wirklich erstklassigen Spieler zu finden, der unglaublich bescheiden ist und immer das Wohl der Mannschaft im Blick hat. Ich weiss, er will Tore schiessen, ich weiss, er will etwas bewegen. Ich habe immer das Gefühl, dass er das Beste für die Mannschaft im Auge behält. Und es ist schwer, jemanden zu finden, der dieses Ziel hat, diese Art von Fähigkeit, Talent oder – ich würde sagen – Grosszügigkeit. Aber genau so ist Erling. Und das war für mich eine Überraschung. Denn ein normaler Stürmer denkt immer nur an Tore, Tore, Tore.» Haarland selbst gibt sich bescheiden und erinnert sich vor der Partie gegen Dortmund gerne an seinen Ex-Verein, bei dem er von 2020 bis 2022 unter Vertrag war. Erling Haaland, Manchester City: «Ja, ich habe immer noch ein paar Freunde, viele vom Trainerstab, mit denen ich noch in Kontakt bin. Es ist wirklich etwas Besonderes, wissen Sie. Ich hatte eine fantastische Zeit in Dortmund. Es ist ein grossartiger Verein mit grossartigen Menschen, deshalb habe ich nur Gutes über Dortmund zu berichten, und natürlich ist es ein besonderes Spiel. Wenn ich an all meine Erinnerungen zurückdenke, gibt es so viele schöne Momente mit ihnen, zweieinhalb Jahre habe ich dort gespielt, und es wird eine besondere Partie.» Jeder Punkt in der Liga-Phase des Champions-League-Turniers ist wichtig. Denn nur die besten acht Teams in der Tabelle qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Anpfiff in Manchester ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

04.11.2025