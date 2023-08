Mit einem strahlenden Lachen zurück: Caroline Wozniacki gewinnt in Montreal nach dreieinhalb Jahren Wettkampfpause Keystone

Die ehemalige Weltnummer 1 Caroline Wozniacki ist kehrt mit einem Sieg auf die WTA Tour zurück.

Die 33-jährige Dänin setzte sich in der 1. Runde des Masters-1000-Turniers in Montreal ohne Probleme 6:2, 6:2 gegen die australische Qualifikantin Kimberly Birrell (WTA 115) durch.

Nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport Anfang 2020 verfügt Wozniacki über kein Ranking mehr. Die Australian-Open-Siegerin von 2018 und zweifache Mutter profitiert in der kanadischen Metropole von einer Wildcard – wie in den kommenden Wochen auch in Cincinnati und am US Open.

sda