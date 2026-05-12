Ärgert sich über störende Zuschauer: Laura Siegemund. Keystone

Laura Siegemund gewinnt an der Seite von Vera Zvonareva ihr Doppel in der 1. Runde beim WTA-Turnier in Rom gegen das Duo Klepac/Kato in zwei Sätzen. Freude kommt bei der Deutschen nach dem Sieg aber nicht auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz Auftaktsieg beim Doppel-Turnier in Rom ist Laura Siegemund ausser sich.

Die deutsche Tennisspielerin äussert sich klar zu störenden Zuschauern im Publikum: «Es gibt diese Idioten, die wetten und Sachen reinschreien, die nichts mehr mit Respekt zu tun haben.»

Siegemund hofft, dass die Veranstalter reagieren und solche Leute schnell von der Anlage werfen: «Die gehören nicht auf die Tennis-Anlage.» Mehr anzeigen

Laura Siegemund kocht nach ihrem Auftaktsieg im Doppel-Turnier von Rom vor Wut. Während der Partie kommt es immer wieder zu Störungen aus dem Publikum, nach dem Match gerät die Deutsche sogar mit einem Zuschauer aneinander. Dabei soll es sich um einen Sportwetter gehandelt haben.

«Solche Leute brauchen echt einen Arzt. Die machen alles kaputt. Leute, die mitten im Spiel reinschreien – die müssen von der Security abtransportiert werden, die gehören nicht auf die Tennis-Anlage», so die klare Ansage der 38-jährigen Deutschen bei Sky.

Es gebe auch viele tolle Fans und Kinder, welche die Spielerinnen und Spieler unterstützen würden. «Und dann gibt es diese Idioten, die wetten und Sachen reinschreien, die nichts mehr mit Respekt zu tun haben.»

«Einer ist ausgerastet – wegen fünf Euro!»

Manchmal sei es auch beängstigend für die Tennis-Profis. «Da kommt eine Gruppe völlig Gestörter, schreit rein und labert dich zu, wenn du die Seite wechselst oder das Handtuch holst. Solche Leute gehören nicht hierhin. Denen sollte man sofort das Ticket wegnehmen», so Siegemund.

Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2025 erzählt auch von einem Zwischenfall eines Kollegen mit einem Zuschauer: «Der ist völlig ausgerastet, weil er fünf Euro verloren hat. Fünf Euro! Was ist denn, wenn einer 500 verliert? Da kriege ich echt Angst, wenn ich nach einer Niederlage zur Garderobe gehe», sagt die Deutsche. «Das sind genau die Leute, die dir auf Instagram schreiben: ‹Ich bringe deine Familie um. Ich hoffe, dass deine Familie an Krebs stirbt›.»

Das Problem gebe es vor allem in Rom. Sie hoffe nun, dass der Tennisverband endlich reagiere. «Ich wollte hier nur mein Doppel spielen und finde, wir haben es gut gemacht. Aber das geht völlig unter mit diesen Geisteskranken. Es ist echt schockierend», so Siegemund. «Jetzt will ich nur noch nach Hause.»