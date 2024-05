Alles im Griff: Casper Ruud liess unter dem Dach des grossen Court Philippe-Chatrier nichts anbrennen. Keystone

Casper Ruud, Finalist der letzten zwei Jahre, startet sehr souverän ins French Open. Die wichtigsten Fakten vom 3. Turniertag.

SDA

In der 1. Runde setzte sich der Sieger des Geneva Open in weniger als zwei Stunden gegen den brasilianischen Qualifikanten Fernando Meligeni Alves durch. Wie die übrigen Stars hatte Ruud an einem bis weit in den Nachmittag hinein verregneten Dienstag in Paris das Privileg, auf einem der beiden grossen, mit einem Dach versehenen Courts spielen zu können.

Favoriten werden ihrer Rolle gerecht

Überhaupt hielten sich die Favoriten in diesen ersten Tagen schadlos. Bei den Männern erreichten sämtliche im Einsatz stehenden Top-Ten-Spieler die 2. Runde, der Titelverteidiger Novak Djokovic kann am Abend in der Night Session gegen den ihm kaum gefährlichen Franzosen Pierre-Hugues Herbert (ATP 142) als Letzter nachziehen.

Bei den Frauen erwischte es in der 1. Runde einzig die Weltnummer 7 Maria Sakkari. Die Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka, die in Paris erst einen Halbfinal aus dem letzten Jahr als vorzeigbares Resultat vorzuweisen hat, wurde beim 6:1, 6:2 gegen Erika Andrejewa (WTA 100) nicht gefordert.

sda