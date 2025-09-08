  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Trump über Sting bis Guardiola Gigantisches Promi-Auflaufen beim US-Open-Final

Jan Arnet

8.9.2025

Die grössten Promis beim US-Open-Final
Die grössten Promis beim US-Open-Final. Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final.

Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final.

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Donald Trump, US-Präsident

Donald Trump, US-Präsident

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Bruce Springsteen, Rock-Sänger

Bruce Springsteen, Rock-Sänger

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Pink, Sängerin

Pink, Sängerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Lindsay Lohan (links), Schauspielerin

Lindsay Lohan (links), Schauspielerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Owen Wilson und Ben Stiller

Owen Wilson und Ben Stiller

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Shaggy (links) und Sting,Musiker

Shaggy (links) und Sting,Musiker

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Danny DeVito, Schauspieler

Danny DeVito, Schauspieler

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Tommy Hilfiger, Mode-Designer

Tommy Hilfiger, Mode-Designer

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Lindsey Vonn, Skirennfahrerin

Lindsey Vonn, Skirennfahrerin

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Courteney Cox, Schauspielerin

Courteney Cox, Schauspielerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler

Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin

Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final
Die grössten Promis beim US-Open-Final. Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final.

Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final.

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Donald Trump, US-Präsident

Donald Trump, US-Präsident

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Bruce Springsteen, Rock-Sänger

Bruce Springsteen, Rock-Sänger

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Pink, Sängerin

Pink, Sängerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Lindsay Lohan (links), Schauspielerin

Lindsay Lohan (links), Schauspielerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Owen Wilson und Ben Stiller

Owen Wilson und Ben Stiller

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Shaggy (links) und Sting,Musiker

Shaggy (links) und Sting,Musiker

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Danny DeVito, Schauspieler

Danny DeVito, Schauspieler

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Tommy Hilfiger, Mode-Designer

Tommy Hilfiger, Mode-Designer

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Lindsey Vonn, Skirennfahrerin

Lindsey Vonn, Skirennfahrerin

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Courteney Cox, Schauspielerin

Courteney Cox, Schauspielerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler

Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin

Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin

Bild: Keystone

Zahlreiche weltbekannte Schauspieler, Musiker und Sportler besuchten am Sonntag den US-Open-Final zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, den der Spanier in vier Sätzen gewann. Klick dich durch die Galerie.

Redaktion blue Sport

08.09.2025, 11:45

08.09.2025, 11:49

Mehr zum US-Open-Final

Eine Klasse besser. Alcaraz schlägt Sinner in vier Sätzen und gewinnt die US Open

Eine Klasse besserAlcaraz schlägt Sinner in vier Sätzen und gewinnt die US Open

US-Open-Champion. Alcaraz: «Das war mein bislang bestes Turnier»

US-Open-ChampionAlcaraz: «Das war mein bislang bestes Turnier»

US-Präsident legt Turnier lahm. Trump wird bei US-Open-Final ausgepfiffen

US-Präsident legt Turnier lahmTrump wird bei US-Open-Final ausgepfiffen

Presse feiert US-Open-Sieger. «Alcaraz ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden»

Presse feiert US-Open-Sieger«Alcaraz ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden»

Meistgelesen

Senior überlebt vier Tage lang eingesperrt im Lift
Um 2.30 Uhr beginnt das letzte Drama nach vier Jahren Flucht
Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab
Vater versteckt Kinder vier Jahre in Wildnis – Polizei erschiesst ihn
Rennwagen-Phantom macht Autobahn unsicher – jetzt wurde er geschnappt