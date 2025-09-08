Die grössten Promis beim US-Open-Final Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final. Bild: imago Donald Trump, US-Präsident Bild: Keystone Pep Guardiola, Trainer von Manchester City Bild: Keystone Bruce Springsteen, Rock-Sänger Bild: Keystone Pink, Sängerin Bild: Keystone Lindsay Lohan (links), Schauspielerin Bild: Keystone Owen Wilson und Ben Stiller Bild: imago Shaggy (links) und Sting,Musiker Bild: imago Danny DeVito, Schauspieler Bild: Keystone Tommy Hilfiger, Mode-Designer Bild: Keystone Lindsey Vonn, Skirennfahrerin Bild: imago Courteney Cox, Schauspielerin Bild: Keystone Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler Bild: Keystone Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin Bild: Keystone Die grössten Promis beim US-Open-Final Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final. Bild: imago Donald Trump, US-Präsident Bild: Keystone Pep Guardiola, Trainer von Manchester City Bild: Keystone Bruce Springsteen, Rock-Sänger Bild: Keystone Pink, Sängerin Bild: Keystone Lindsay Lohan (links), Schauspielerin Bild: Keystone Owen Wilson und Ben Stiller Bild: imago Shaggy (links) und Sting,Musiker Bild: imago Danny DeVito, Schauspieler Bild: Keystone Tommy Hilfiger, Mode-Designer Bild: Keystone Lindsey Vonn, Skirennfahrerin Bild: imago Courteney Cox, Schauspielerin Bild: Keystone Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler Bild: Keystone Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin Bild: Keystone

Zahlreiche weltbekannte Schauspieler, Musiker und Sportler besuchten am Sonntag den US-Open-Final zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, den der Spanier in vier Sätzen gewann. Klick dich durch die Galerie.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

