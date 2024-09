Alexander Zverev (links) und Carlos Alcaraz mussten als Verlierer Platz. Keystone

Am Laver Cup in Berlin stand es nach dem ersten Tag 2:2. Am Wochenende finden die weiteren Begegnungen statt.

SDA

Casper Ruud verlor am Freitag das Auftaktspiel gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Danach punkteten Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov gegen Thanasi Kokkinakis und Alejandro Tabilo für das Team Europa, während Carlos Alcaraz und Alexander Zverev im Doppel gegen Taylor Fritz und Ben Shelton unterlagen.

Am Samstag zählen die Siege doppelt, am Sonntag dreifach. Wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt. Nach europäischen Siegen in den ersten Austragungen setzte sich zuletzt zweimal die Weltauswahl in dem von Roger Federer ins Leben gerufenen Teamwettbewerb durch.

sda