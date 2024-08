Viktorija Golubic hat am US Open noch nie die 1. Runde überstanden Keystone

Viktorija Golubic (WTA 174) und Dominic Stricker (ATP 186) bestreiten ihre Auftaktspiele am US Open am Montag.

SDA

Golubic tritt am ersten Turniertag gegen 19.30 Uhr Schweizer Zeit auf dem Grandstand, mit gut 8000 Plätzen der drittgrösste Court der Anlage in Flushing Meadows, zu ihrem Erstrunden-Einsatz gegen die frühere Weltranglistenzweite Paula Badosa (WTA 26) aus Spanien an.

Stricker spielt gegen 17.00 Uhr Schweizer Zeit auf Court 4 gegen den Argentinier Francisco Comesana (ATP 101).

Erst am Dienstag bestreitet Stan Wawrinka (ATP 178) sein Auftaktspiel. Der Champion von 2016, der von einer Wildcard profitiert, wird gegen den italienischen Qualifikanten Mattia Bellucci (ATP 102) allerdings nicht zu einem Auftritt im Arthur Ashe oder Louis Armstrong Stadium kommen.

sda