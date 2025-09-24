Zum Verzweifeln: Viktorija Golubic gibt trotz vieler Chancen den Sieg aus der Hand Keystone

Viktorija Golubic (WTA 70) startet mit einer bitteren Niederlage in den letzten Teil der Tennissaison.

Beim WTA-1000-Turnier in Peking verlor die 32-jährige Zürcherin 6:1, 3:6, 6:7 (4:7) gegen die 38 Positionen schlechter klassierte Australierin Priscilla Hon. Golubic nutzte damit die günstige Auslosung bei ihrem ersten Einsatz nach dem Aus in der 2. Runde des US Open nicht – trotz eines Blitzstarts mit einer 4:0-Führung.

Danach steigerte sich die Qualifikantin aus Brisbane aber deutlich. Dennoch hatte die Schweizerin alle Vorteile auf ihrer Seite. Im Entscheidungssatz führte sie dreimal mit einem Break, konnte aber keines davon bestätigen. Auch im Tiebreak zog Golubic auf 4:1 davon, doch Hon gewann die letzten sechs Punkte in Folge und nach gut zweieinhalb Stunden die Partie.