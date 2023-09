US Open: Medvedev bodigt Alcaraz und zieht ins Finale ein

Daniil Medvedev folgt Novak Djokovic in den Final des US Open. Der Russe bezwingt im zweiten Halbfinal den Weltranglisten-Ersten und Vorjahressieger Carlos Alcaraz aus Spanien in vier Sätzen.

