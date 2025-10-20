Den Sieg vor Augen, verliert Viktorija Golubic Keystone

Viktorija Golubic scheitert beim WTA-500-Turnier in Tokio in der 1. Runde. Die Zürcherin unterliegt der um 26 Plätze besser klassierten Australierin Maya Joint unglücklich 6:1, 6:7 (5:7), 2:6.

Golubic (WTA 60) fehlten im zweiten Satz beim Stand von 6:5 und dann im Tiebreak beim Stand von 5:2 lediglich zwei Punkte zum Gewinn des Matches. Doch die 35-jährige Schweizerin konnte ihre Chancen nicht nutzen und musste sich Joint (WTA 34) nach 2:19 Stunden geschlagen geben.

Dabei hatte die Partie so gut begonnen für Golubic, die für den Gewinn des ersten Satzes lediglich 30 Minuten benötigte. Auch im zweiten Umgang war sie auf der Siegerstrasse, nachdem sie ein 0:2 in ein 4:2 verwandelt hatte. Gegen ihre 16 Jahre jüngere Gegnerin gab sie den Vorteil jedoch umgehend wieder aus der Hand. Der dritte Satz war dann eine klare Angelegenheit für Joint, die in einem allfälligen Viertelfinal womöglich auf Belinda Bencic trifft.