Gute Spätform: Viktorija Golubic Keystone

Viktorija Golubic (WTA 87) gewinnt in Shrewsbury ihr drittes Turnier innert Monatsfrist.

Im Final des Hallenturniers in England liess die topgesetzte Zürcherin der Einheimischen Amarni Banks (WTA 432) mit 6:0, 6:0 in weniger als einer Stunde nicht den Hauch einer Chance.

Im September hatte Golubic in Tokio wie in Shrewsbury ein Turnier der 100'000-Dollar-Kategorie der ITF gewonnen, vor einer Woche ein Challenger in Rouen. Die 31-Jährige hat damit nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte nun 15 Siege in Folge gefeiert.

